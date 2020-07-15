İnternet sitelerindeki ‘çerezler’ ile paylaşılan kişisel veriler hızla artıyor. Türkiye’de çerez ayarlarını alan ve barındıran ilk şirket olan Efilli Rıza, KOSGEB ve Türk Telekom’dan 500 bin TL kadar destek aldı. Ayrıca TEB Girişim Evi desteklerinden de faydalandı.

Dijital dünyadaki varlığımız genişledikçe paylaştığımız verilerin sayısı ve hassasiyeti de artıyor. Devletler verileri koruma amacıyla bazı önlemler alırken,

2016’da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), dijital dünyada bireylere ait hassas verilerin toplanması, depolanması ve işlenmesiyle ilgili yöntemleri düzenleyen ve sınırlarını belirleyen kanun olarak artık herkes tarafından biliniyor.

KVKK’ye göre, kişisel verilere bir şekilde ulaşan her uygulamada veri sahibinden açık onay alınması zorunlu. İzniniz olmadan size herhangi bir bilgi gönderilemezken, bilgileriniz de kullanılamıyor. Avrupa ülkeleri için geçerli olan GDPR yasasında veri izni alınması zorunlu hale getirildi.

Bu yasa, Avrupa Birliği’nin (AB) tüm vatandaşlarını, mekandan bağımsız olarak kapsıyor. Bu nedenle özellikle Avrupa ile iş yapan işletmeler için Rıza Yönetimi Platformu zorunlu bir ihtiyaç olarak hayatımıza girdi.

ÜLKE İÇİNDE KALIYOR

Rıza Yönetimi Platformu, web sitesi ziyaretçilerinin sitelerle paylaştığı çerez verilerini yönetebilme-lerine olanak tanıyan, firmaların bu izinleri inceleyebilmesini ve takip sistemlerini optimize edebilmesini sağlayan bir sistem.

Efilli Rıza paneli, ziyaretçilerin izin tercihlerini kolayca görebilmelerini sağlarken, verdikleri izinleri özelleştirmelerine de olanak tanıyor. Ziyaretçiler böylece verilerinin hangi platformlara verileceğini seçebiliyor ve istemedikleri seçenekleri kapatabiliyorlar.

Efilli Rıza Kurucusu Ercan Gümüş, Efilli Rıza Platformu’nun Türkiye’de çerez ayarlarını alan ve barındıran ilk şirket olduğunu belirtiyor. Gümüş, “Sloganımız ‘Türkiye’de olan Türkiye’de kalır’.

Bu amaçla yola çıktık. KOSGEB ve Türk Telekom’dan 500 bin TL kadar destek aldık. Ayrıca TEB Girişim Evi desteklerinden de faydalandık” diyor.

Efilli Rıza ile toplanan izin verilerinin tamamı ülke içindeki sunucularda depolanıyor. Avrupa’da çerez ayarlarını kullanan kullanıcı sayısı yüzde 40. Kalanın yüzde 20’si de yakın zamanda kullanmaya başlayacak. Bu konu artık Türkiye’de de çok daha önemli hale gelecek.

KULLANICILARDAN ONAY ALIYOR

Efilli Rıza Sistemi, ziyaretçilere sağlanan seçim özgürlüğü sayesinde güvenilirliği sağlamlaştırırken, ziyaretçilerin hassasiyetlerine de tam anlamıyla cevap veriyor. Tüm verilerin KVKK’ye uygun olarak toplandığından ve depolandığından emin olmak çok önemli.

Efilli Rıza Sistemi, denetimler sırasında yaptırımla karşılaşma korkusuna kapılmadan işinize odaklanmanızı da sağlıyor. Toplanan verilerin tamamen ülke içerisinde depolanmasının yanı sıra kullanılan üçüncü parti takip sistemlerine ait onay geçmişi analiz edilebiliyor ve A/B testi yaparak kullanıcılardan onay alınabiliyor.