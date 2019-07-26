Girişimciler Boğaziçi’nde buluşuyor
Türkiye’nin öğrenci inisiyatifiyle gerçekleşen en büyük girişimcilik etkinliği Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Festivali – StartUp Carnival 20 Temmuz’da yapılacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Karnavalda start up ekiplerinin tecrübeleri paylaşılacak, atölye ve söyleşiler düzenlenecek. Boğaziçi Üniversitesi’nin girişimcilik etkinliklerinden biri olan Startup Carnival, bu yıl dördüncü yılına giriyor.
20 Temmuz tarihinde üniversitenin Güney Kampüsü’nde bin 500’ü aşkın katılımcıyı buluşturacak olan Startup Carnival bu yıldan başlayarak Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Cult İstanbul organizasyonuyla düzenlenecek.
2016’dan bu yana 100’den fazla start up ile 2 binden fazla katılımcıyı Boğaziçi’nde ağırlayan karnavalda, gün boyu müzik ve açık hava etkinlikleri eşliğinde start up ekiplerinin tecrübeleri paylaşılacak, atölye ve söyleşiler düzenlenecek.
Etkinliğin organizasyon sorumlusu, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Taha Ercoşkun, bu yıl yaklaşık 50 start up ile buluşacaklarını söyledi.
Karnavalın start up’lara son kullanıcıyla anında buluşma şansı sunacağını ve girişimcilik ekosistemini en geniş katılımla Boğaziçi’nde bir araya getireceğini de belirtti.
Ercoşkun, StartUp Carnival’de sosyal girişim, sürdürülebilirlik, kişisel veri koruma gibi alanlardan start up’ların konuk olacağını da ifade etti.
HERKESE AÇIK ÇAĞRI
Türkiye İş Bankası, Red Bull, Arıkovanı gibi şirket ve kurumlar, yurtdışından yatırımcılar, mentorler, öğrenciler, inovasyon takımları, Zemin İstanbul gibi kamu destekli projeler başta olmak üzere ekosistemin tüm bileşenleri karnavalda buluşacak.
Girişimcilik kültürüne ilgi duyan herkese açık çağrıda bulunan Taha Ercoşkun, ”Geçen yıl üniversite öğrencilerinden isteyenlerin start up’larda staj yapmalarına olanak sağlamıştık.
Bu yıl ise bir yenilik olarak Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki DreamBU Kuluçka Merkezi’nde yıl boyunca yaptığımız girişimcilik atölyeleri ve eğitim programlarını karnavala entegre edeceğiz” dedi.
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