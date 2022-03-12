Girişim ekosisteminde 360 derece yüksek etki hareketi hiWorld, girişimlere sadece para değil, bilgi ve tecrübe de aktaracak. hiWorld yatırımcıları arasında deneyimli isimler bulunuyor.

Girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği bileşenleri bir araya getirerek girişim ekosisteminde yüksek etki ve değer yaratmak amacıyla sektörün deneyimli isimleri tarafından kurulan High Impact World (hiWorld) Metaverse’te başlayıp Zoom’da devam eden bir basın toplantısıyla lanse edildi.

Erken aşama girişimlere odaklanan ve girişimlerin tüm ihtiyaçlarına 360 derece bakış açısıyla yaklaşan hiWorld, girişimcilere sadece para değil bilgi ve tecrübe de aktararak değer katacak.

YATIRIM ORTAKLIĞI

hiVC, hiBoost, Startup Borsa ve helo! adlı dört yapının bileşiminden oluşan hiWorld, yüksek etki platformunda; hiVC GSYO, start up’ların iş modellerini geliştirip küresel başarılarını artırmak üzere değer yaratan bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak konumlanıyor.

hiVC çatısı altında erken aşama girişimlere yatırım yapmanın yanı sıra gelişimleri için tüm süreçlerde destek de sağlanırken, hiBoost’ta ise henüz yatırıma hazır olmayan ama globalde başarı potansiyeli olan kazanan iş modellerine ve ekiplere destek veriliyor.

Startup Borsa da girişimci ile yatırımcının dijitalde buluşma noktası. Girişimci ve yatırımcıya erişim süreçlerini hızlandırırken, girişimlerin bilgi ve veri noktası olarak konumlanıyor, helo! ise girişimcilik dünyasının tüm paydaşlarına yönelik tekrarlanabilir süreçler

sağlayan bir girişimcilik platformu olarak hayata geçirildi. Türkiye’de ve globalde yüksek etki potansiyeline sahip girişimleri arayan, değerlendiren ve yatırımcılarıyla bir araya getiren bir platform olan helo!, bugüne kadar 120 ülkeden 3 binin üzerinde girişimi yatırımcıyla da buluşturdu.

DENEYİMLİ YATIRIMCILAR

hiWorld yatırımcıları arasında Gedik Yatırım, Inveo Yatırım Holding, Boğaziçi Ventures’ın yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Yücel, Farmavita İlaç’ın Kurucusu İzzet Halyo, Figopara’nın Kurucu Ortağı Koray Bahar, Koray Bahar ile birlikte Foriba exit’ini yapan yatırımcı Figopara & Trendbox Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bilgen, helo! Kurucu Ortağı ve CEO’su Orhan Bayram, hiVC CEOsu Bora Şahinoğlu, Magna Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar, TheLifeco’nun Kurucusu Ersin Refik Pamuksüzer, Turkish Yatırım Genel Müdürü Tevfik Metin Ayışık, Thread and Motion CFO’su Haluk Nişli, deneyimli girişimci ve melek yatırımcı Alican Kaya bulunuyor.