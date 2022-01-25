Adım atarken kullanıcıların bağış yapabildiği mobil uygulama girişimi Help Steps’de 175 milyar adım bağışlandı. ABD ve Avrupa’da ofisler açmayı planladıklarını söyleyen Help Steps Kurucusu Gözde Venedik, “İyiliğin Amazon’u olmayı hedefliyoruz” diyor.

Sağlıklı yaşam fikri ile sosyal fayda sağlama hedefini birleştiren bir mobil uygulama olan Help Steps, 14 yıldır enerji sektöründe çalıştıktan sonra girişimci olmaya karar veren Gözde Venedik tarafından hayata geçirildi.

Globaldeki adım sayar uygulamalarını araştıran Venedik, ‘Adım at, para kazan ve harca’ kurgusuna bağış yapmayı ekleyerek adımlarla bağış yapılabilen Help Steps’i kurdu. İlk olarak iki sivil toplum kuruluşu ve bir bireysel yararlanıcı ile sistem uygulamaya açıldı.

Ardından KAYD ve Ahbap sisteme eklenen ilk iki STK oldu. Bu süreden sonra hızla büyüyen uygulamada şimdi aralarında Ahbap, Kızılay, Tema, Unicef, Türk Eğitim Vakfı, UCİM, SMA-DER, HAÇİKO gibi 28 STK, spor kulüpleri ve bireysel yararlanıcılar bulunuyor.

Help Steps uygulamasını indiren kullanıcılar cep telefonları cebindeyken tüm gün her zamanki gibi yürüyor, bisiklete biniyor veya koşuyor.

Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan Help Steps uygulamasında birikiyor. Ardından gece saat 24:00 olmadan kullanıcılar uygulamaya girip ‘Adımlarımı HS’ye çevir’ butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor.

Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılar veya sivil toplum kuruluşlarına bu uygulama üzerinden bağışlıyor.

175 MİLYAR ADIM ATILDI

İki yılda 1,4 milyona ulaşan Help Steps kullanıcıları toplam 175 milyar adım atarak bağışladı. Bu bağışlarla

hayvanlara 6,5 ton mama yardımı yapıldı.

Ayrıca 965 bin TL’lik toplam bağış rakamına ulaşıldı. Türkiye’de kullanıcıların günlük ortalama adım ve bağış sayısı 8-10 bin civarında olduğunu söyleyen Gözde Venedik, başta sadece yürüyüşle başlayan uygulamada şimdi koşu ve bisiklet sporuyla da bağış yapılabilir hale gelindiğini belirtiyor.

Venedik, yakında uygulamanın arayüzünün değişeceğini, farklı spor deneyimlerinin ekleneceğini ve detaylı bir sağlık uygulaması olacağını vurguluyor.

Help Steps 198 ülkede kullanılıyor. Türkçe, İngilizce ve Almanca dil seçeneklerine yenilerinin de ekleneceğini ifade eden Venedik, “Globalleşme planlarımızda yerel STK’lara bağış imkanı da bulunuyor. Yatırım aldıktan sonra ABD ve Avrupa’da ofisler açmayı planlıyoruz” diyor.

YATIRIM ALACAK

Yatırım görüşmeleri yaptıklarını ve teklifler geldiğini söyleyen Venedik, şöyle devam ediyor: “Yakın zamanda bir yatırım haberi duyuracağız. Yerli ve yabancı yatırım fonlarıyla görüşüyoruz.

Hedefimiz bu yılın sonunda bunu duyurmak. Yatırımdan sonra ilk hedef 50 milyon kullanıcı daha sonra 2025 yılına kadar 150 milyon kullanıcıya ulaşmak.

En az 20 binden fazla STK, spor kulübü ve koşu ve amatör spor gibi sivil gruplar sistemin içinde bulunacak. Tüm dünyada iyiliğin Amazon’u olmayı hedefliyoruz.”

“Dünyada örneği yok”

“Dünyada hala Help Steps’in iş modeliyle çalışan bir uygulama bulunmuyor. Bu girişimde sosyal sorumluluk kısmı çok etkili oldu bizim için. Bu motivasyonla yol haritamızı değiştirdik belki de.

Bir sağlık uygulaması yapmayı planlıyorduk. Ancak buna daha fazla anlam katacak ve sosyal sorumluluk kısmı da ekleyecek bir bağış özelliği ekledik.

Bu haliyle dünyada benzer bir örneği bulunmuyor. Bir adımın bile önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm adımlar birleşince birlikten kuvvet doğuyor ve hayat kurtarıyor.”