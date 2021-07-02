Meydan Bilişim’in yerli yazılım şirketi meydaneticaret.com hizmete açıldı. Platformda e-ticaret paketleri, özel tasarım, entegrasyon çözümleri ve müşteri hizmetleri sunuluyor. Şirket, Avrupa, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyeti ülkelerine ulaşmayı hedefliyor.

Pandemi dönemiyle e-ticaret alanında büyük bir artış yaşandı. İnsanların evde daha çok zaman geçirmesi, tüketicilerin zamandan tasarruf yapmalarını sağlaması ve e-ticaret sitelerinin 7/24 hizmet vermesi internet alışverişlerine olan ilgiyi de büyük oranda artırdı.

HEDEF BÜYÜDÜ

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) e-ticaret sektörüyle ilgili en son yayınladığı rapora göre; Türkiye’de e-ticaret sektörü 2019 yılında büyümesini sürdürerek yüzde 39 oranında artışla 83,1 milyar TL’lik hacme ulaştı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), 2020 yılının e-ticaret verilerine göre ise pandeminin de etkisiyle 2020 yılında online alışveriş harcamaları geçen yıla göre yüzde 85 büyüdü. Rekor büyüme yaşayan e-ticaret sektörünün 2021 hedefi ise 400 milyar TL.

Dolayısıyla artık e-ticaret şirketlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu anlamda şirketlere hizmet sağlayan girişimleri de görmeye başladık. Bu girişimlerden biri olan Meydan Bilişim’in hayata geçirdiği meydaneticaret.com projesi, hizmete açıldı.

Meydane-ticaret.com, 40’dan fazla uzman personeliyle e-ticaret alanında rekabetin güçlenmesine yardımcı oluyor. Tüm tasarım seçeneklerine ve iş modellerine göre şekillenebilen bir yönetim paneline sahip olan Meydaneticaret.com, bu sayede müşterilerine kapsamlı bir hizmet sunuyor.

KULLANICI DOSTU PAKETLER

Kullanıcı dostu ve yüzde 100 SEO optimizasyon desteği ile tasarlanan meydaneticaret.com, tasarım seçeneklerine ve iş modeline göre şekillenebilen yönetim paneli ile Avrupa, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyeti ülkelerine ulaşmayı hedefliyor.

Müşterilerine en iyi sonucu sunmak ve sorun yaşamamalarını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Meydaneticaret Kurucusu Şerif Temizkan, “Bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz odak noktamızın e-ticaret olması. Ayrıca, e-ticaret paketlerimiz kullanıcı dostu.

Yüzde 100 SEO optimizasyon desteği ile tasarlandı. E-ticaret, özel tasarım, entegrasyon çözümleri ve müşteri hizmetleri paketlerimiz yer alıyor. Meydaneticaret.com paketleriyle oluşturulan e-ticaret siteleri arama motorlarında yüksek performans gösteriyor” diyor.

Pazaryeri entegrasyonlarını bu yıl yatırım planları arasına aldıklarını ifade eden Temizkan, “Artık gelişen teknoloji gereği çözümler arttıkça kontrolü zorlaştı. Meydaneticaret.com olarak kontrolü tek bir sistem üzerinde toplamak istiyoruz” diye konuşuyor.

Hizmet çeşidini artıracak

Meydaneticaret.com olarak, ilk hedeflerinin müşterilerinin doğru altyapı hizmeti almasını sağlamak olduğunu vurgulayan Şerif Temizkan, “Önümüzdeki dönemde müşterilerimizin işini daha da kolaylaştıracak ve mevcut talebin artırılmasını sağlayacak tam entegrasyon (tüm hizmet sağlayıcılar ile kargo, pazaryeri, ERP, CRM), artırılmış gerçeklik, dijital pazarlama, mobil uygulama ve SEO başta olmak üzere birçok hizmeti tüm müşterilerimize sunmayı planlıyoruz” diyor.