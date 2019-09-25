Sosyal Girişimciler Göbeklitepe’de
Toplumsal fayda yaratmak için çalışan sosyal girişimcilerin yol haritalarını çizmelerine yardımcı olan global platform Red Bull Amaphiko’nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde Göbeklitepe’de gerçekleşecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İnsanlığa faydalı olmak için çalışan sosyal girişimcilere insanlığın sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’de ilham verici bir program sunulacak.
Sosyal girişimler hem projelerini geliştirmek için bir arada olacak hem de özel seanslara da yer veren bir eğitim alacak.
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