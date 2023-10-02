İK yazılım platformu BambooHR, Ocak 2020 ile Haziran 2023 arasında dünya genelinde 1.600'den fazla şirkette yaklaşık 60.000 çalışanın verilerini analiz etti.

CNBC Make It'te yer alan habere göre raporda, "Çalışanlar inişler ya da çıkışlar yaşamıyor; bunun yerine, istifa ve hatta ilgisizlik duygusunu ifade ediyorlar. Çoğu, morallerin kötüye gittiğini ifade ediyor" deniliyor.

Habere göre pandeminin ardından daha fazla şirket iş-yaşam dengesinin önemini fark etse ve yeni politikalar (uzatılmış izin, uzaktan çalışma seçeneği) uygulasa da burada bahsedilen durum sadece çalışanların nerede, ne zaman çalıştığıyla ilgili değil.

Neden bu kadar çok insan iş yerinde mutsuz?

Araştırmalar, iş memnuniyetsizliğinin en büyük nedeninin işyerinde adil olmayan muamele olduğunu gösteriyor: Tutarsız ücret, iş arkadaşlarından ve patronlardan destek eksikliği veya makul olmayan iş yükü bunlardan birkaçı.

"Happiness at Work" kitabının yazarı Srikumar Rao CNBC Make It'e verdiği demeçte, "Duyduğum en yaygın şikayet kontrol kaybı" diyor: Pandemi bize hayatlarımız ve kariyerlerimiz üzerinde ne kadar az kontrolümüz olduğunu çok içgüdüsel bir düzeyde gösterdi... Bu tür bir farkındalıkla barışmak zor."

Organizasyonel danışmanlık şirketi Delivering Happiness'in CEO'su Jenn Lim, enflasyon, yaygın işten çıkarmalar ve işe dönüş politikalarındaki belirsizliğin çalışanları rahatsız ettiğini ve işyerlerinde "derin bir huzursuzluk duygusu" yarattığını belirtiyor.

Harris Poll/Fast Company'nin 1.000'den fazla yetişkinle yaptığı bir ankete göre, 2023'ün başında yetişkinlerin yaklaşık dörtte üçü ekonomi konusunda endişeli olduklarını söylerken, neredeyse yarısı iş-yaşam dengesinin zayıf olmasından endişe duyuyor.

Kariyer mutluluk koçu ve eski bir işe alım uzmanı olan Emily Liou, çalışanların mutsuzluğuna yol açan bir diğer faktörün de insanların rollerinde hissettikleri anlam eksikliği olduğunu söylüyor.

Pandemi sürecinin insanların kariyerlerine bakışlarını etkilediğini belirten Liou, "Artık 'Daha fazla para kazanmak istiyorum' ya da 'Şirket basamaklarını tırmanmak istiyorum' diyen çok fazla insan duymuyorum. Artık 'İşime daha bağlı hissetmek istiyorum' ve 'Yaptığım işten heyecan duymak istiyorum' diyenler var" görüşünü paylaşıyor.

Çalışanları mutlu etmek işe yarar

Çalışan bağlılığı ve memnuniyetine odaklanmak sadece işyerindeki ruh sağlığı için önemli değil, aynı zamanda bir şirketin kârlılığını da artırabilir veya azaltabilir. Gallup araştırması, çalışanlarının bağlı olduğu işletmelerin, daha yüksek kâr elde ettiğini ve mutsuz çalışanlara sahip işletmelere kıyasla önemli ölçüde daha az işten ayrılma ve devamsızlık olduğunu tespit etti.

Gallup'un verilerine göre çalışanların işten ayrılmaları dünyaya 8,8 trilyon dolarlık üretkenlik kaybına, yani küresel GSYİH'nın %9'una mal oluyor. Lim, mutsuz bir çalışanı motive etmek için fazla bir şey gerekmediğini söylüyor, "Her şey ait olma, duyma ve anlaşılma ortamı yaratmakla ilgili" diyor.