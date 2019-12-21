  • Ana Sayfa
  • Diğer
  • Belçika’da tartışma yaratan olay: Kısa boylu tankçı aranıyor

Belçika’da tartışma yaratan olay: Kısa boylu tankçı aranıyor

Aralık 21, 2019 0 Yorum 170 Okunma
Belçika’da tartışma yaratan olay: Kısa boylu tankçı aranıyor

Belçika ordusundaki 44 Pandur zırhlısı Afrika’da görevlendirilmeleri için elden geçirildi. Ancak araç boyunun kısalması nedeniyle ordu, aracı kullanabilecek kısa boylu tankçı arayışına girdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Belçika ordusu 44 adet Pandur zırhlı aracı daha güvenli kılmak için elden geçirmeye karar verdi. Fakat araca yapılan yeni eklemelerle aracın içi küçülünce, 1,70 metreden uzun bir şoförün aracı kullanması imkansız hale geldi. Değişiklik nedeniyle Belçika ordusunun büyük bir kısmı bu aracı süremeyecek.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Erkeklerin ortalama boyu 1,80 metrenin üzerinde olan ülkede, haber şaşkınlıkla karşılandı. Ordu kaynaklarından yapılan açıklamada, zırhlı araçlarda boy kısıtlamasının her zaman olduğu belirtildi.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap