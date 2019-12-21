Belçika’da tartışma yaratan olay: Kısa boylu tankçı aranıyor
Belçika ordusundaki 44 Pandur zırhlısı Afrika’da görevlendirilmeleri için elden geçirildi. Ancak araç boyunun kısalması nedeniyle ordu, aracı kullanabilecek kısa boylu tankçı arayışına girdi.
BBC Türkçe’nin haberine göre, Belçika ordusu 44 adet Pandur zırhlı aracı daha güvenli kılmak için elden geçirmeye karar verdi. Fakat araca yapılan yeni eklemelerle aracın içi küçülünce, 1,70 metreden uzun bir şoförün aracı kullanması imkansız hale geldi. Değişiklik nedeniyle Belçika ordusunun büyük bir kısmı bu aracı süremeyecek.
ŞAŞKINLIK YARATTI
Erkeklerin ortalama boyu 1,80 metrenin üzerinde olan ülkede, haber şaşkınlıkla karşılandı. Ordu kaynaklarından yapılan açıklamada, zırhlı araçlarda boy kısıtlamasının her zaman olduğu belirtildi.
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