Dolar güne nasıl başladı? 10 Mart yorumu

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,4780'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 36,5190 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 39,5940'tan ve sterlin/TL ise yatay seyirle 47,1740'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 103,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimallerin risk algısını artırması varlık fiyatlarında etkili oluyor.

ABD'nin uygulamaya aldığı tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceğine dair endişeler de sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, cuma günü Chicago Üniversitesi'nde düzenlenen Para Politikası Forumu'nda yaptığı konuşmada, artan belirsizlik seviyelerine rağmen ABD ekonomisinin "iyi bir yerde olmaya devam ettiğini" söyledi.

Hükümet politikalarının etkilerine ilişkin belirsizliklere işaret eden Powell, faiz indirimleri konusunda acele etmeye gerek duymadıklarını ve daha fazla netlik beklemek için para politikasının iyi bir konumda olduğunu bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın tamamında da toplamda 3 faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 puanın destek, 104,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getirdi. AA