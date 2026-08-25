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Macron duyurdu: Fransa'da liselerde cep telefonu yasaklandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte liselerde cep telefonu kullanımına yasak getirileceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Macron duyurdu: Fransa'da liselerde cep telefonu yasaklandı

Fransa’da okullarda cep telefonu kullanımına yönelik yeni bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni eğitim-öğretim yılından itibaren liselerde cep telefonlarının yasaklanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Macron, çocukları ekranın olumsuz etkilerinden koruma konusunda "daha fazla bekleyemeyeceklerini" belirterek, liselerde cep telefonu yasağına ilişkin yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yasak 1 Eylül'de başlayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yasanın 1 Eylül'de başlayacak yeni eğitim döneminden itibaren geçerli olacağını kaydetti.

Fransa'da hükümet ilk ve ortaokullarda 2018'den bu yana yürürlükte olan cep telefonu kullanımına ilişkin düzenlemenin yeni öğretim yılından itibaren liseler için de devreye koyulmasını planladıklarını duyurmuştu.

Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosunda kabul edilen yasa Anayasa Konseyi tarafından da onaylanmıştı.

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