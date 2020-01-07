Cari açık yeniden yükseliyor
Ticaret Bakanlığı, geçen hafta, aralık ayına ve dolayısıyla 2019’un tamamına ilişkin dış ticaret verilerini yayınladı.
DR. ORHAN KARACA
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Bu verilere göre aralık ayında ihracat yüzde 6,4 artışla 13,8 milyar dolardan 14,7 milyar dolara, ithalat yüzde 14,9 artışla 16,6 milyar dolardan 19 milyar dolara, dış ticaret açığı ise yüzde 57,6 artışla 2,7 milyar dolardan 4,3 milyar dolara çıkmış durumda.
2019’un tamamında ise ihracat yüzde 2,2 artışla 167,9 milyar dolardan 171,6 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 9,1 düşüşle 223 milyar dolardan 202,7 milyar dolara, dış ticaret açığı da yüzde 43,5 düşüşle 55,1 milyar dolardan 31,1 milyar dolara inmiş bulunuyor.
İhracat 2019 yılını oldukça düşük bir performansla geçirdi. Esasında reel olarak bakıldığında 2019 yılında ihracattaki artış daha yüksek oldu ama bu artış büyük ölçüde dış pazarlarda fiyat kırma yöntemiyle gerçekleştiği için nominal ihracata yansıması düşük kaldı.
ABD’nin başını çektiği ticaret savaşları yüzünden küresel ekonomide işler pek iyi gitmediği için ihracatta 2020’de de performansın yükselmesi zor görünüyor.
Öte yandan ithalat 2019’un tamamında düşüş göstermesine karşın yılın son aylarında yükselişteydi. Bu yükseliş aralık ayında biraz daha ivmelendi.
İç talepteki canlanma sürerse 2020 yılında da ithalattaki artış devam edecek demektir. Ancak bunun sonucu 2019’da fazlaya dönen cari işlemler dengesinin yeniden açık vermeye başlaması olacak gibi görünüyor.
Nitekim aralık ayında dış ticaret açığında yaşanan büyük artış da bunun sinyalini veriyor.
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