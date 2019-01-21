İşsizlikte yükseliş hızlanıyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11,6 oldu. Bu oran 2017’nin aynı ayında yüzde 10,3’tü. Buna göre ekim ayında işsizlik oranında yıllık bazda 1,3 puanlık yükseliş yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
İşsizlik oranı temmuz ayından beri önceki yılki seviyesinin üzerinde çıkıyor. Üstelik bu yükseliş giderek de hızlanıyor. Temmuz ayında 0,1 puan olan yükseliş ağustosta 0,5 puan ve eylülde 0,8 puan olduktan sonra ekimde ise 1,3 puanı buldu.
Maalesef işsizlikteki yükseliş hızlanmaya devam edeceğe benziyor. 2017’nin sonları ile 2018’in başlarında işsizlik oranı epey düşüktü.2018’in sonları ve 2019’un başlarında ise epey yüksek çıkacağı kesin gibi görünüyor.
İşsizlikteki yükselişin nedeni malum. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde durgunlaşan ve son çeyrekte ise küçüldüğü tahmin edilen ekonomi artış işgücü piyasasına yeni girişleri karşılayacak kadar istihdam yaratamıyor.
Bu da işsiz sayısını giderek artırıyor. Örneğin ekim ayında işgücünde 2017’nin aynı ayına göre 726 bin kişilik artış yaşanırken istihdam sadece 225 bin kişi arttı. Böylece 501 bin kişi işsizler ordusuna katıldı.
Bu nedenle 2017 yılının ekim ayında 3 milyon 287 bin kişi olan işsiz sayısı da 2018’in ekim ayında 3 milyon 788 bin kişiye çıktı.
2016’da ekonominin bir resesyonun kıyısına kadar gelmesi işsizlik oranının bir ara yüzde 13’e kadar dayanmasına neden olmuştu. Bu kez resesyonun kıyısından dönemeyip içine düştüğümüz için işsizlik oranı çok daha yüksek seviyelere çıkabilir.
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