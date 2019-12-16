Sanayi son çeyreğe yavaş girdi
Sanayi üretimi ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi. Böylece bir yıllık düşüşten sonra eylül ayında başlayan artış ikinci ayında da devam etmiş oldu.
DR. ORHAN KARACA
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Ancak eylül ayında yüzde 4,3 olan artışın ekim ayında bir miktar yavaşladığı dikkati çekiyor.
Sanayi üretiminde eylül ayında yaşanan artış üçüncü çeyrek dönemin de yüzde 0,9 gibi düşük bir oranda da olsa artışla kapanmasını sağlamıştı.
Dördüncü çeyrekte olumlu “baz etkisi” sayesinde sanayi üretimindeki artışın daha yüksek olması bekleniyor.
Üçüncü çeyrekteki üretim artışının düşüklüğüne bakılırsa muhtemelen öyle de olacak. Ancak ekim ayı verileri dördüncü çeyrek dönemin bu açıdan beklendiği kadar iyi başlamadığını gösteriyor.
Olumlu baz etkisinin ekim ayında sanayi üretimde daha yüksek bir artış getirmesi beklenirdi.
Gerçekleşmenin böyle olmaması dördüncü çeyreğin ve dolayısıyla yılın son iki ayına daha temkinli yaklaşmayı gerektiriyor.
Kasım ve aralık aylarında da benzer bir durum yaşanırsa dördüncü çeyrekte sanayi üretimindeki artış beklentilerin çok altında kalabilir.
Türkiye’de sanayi üretimindeki değişim ile ekonominin genelindeki büyüme arasında yakın bir ilişki var.
Nitekim sanayi üretiminin yüzde 0,9 arttığı üçüncü çeyrek dönemde ekonominin genelinde de tam olarak aynı oranda büyüme yaşandı ve üç çeyrek dönemdir süren resesyon sona erdi.
Dördüncü çeyrekte ekonomik büyümenin üçüncü çeyrektekinden daha yüksek çıkması neredeyse kesin.
Ancak sanayi üretimindeki artış ekim ayındaki gibi düşük kalırsa dördüncü çeyrekte ekonomideki büyüme de beklenenden düşük çıkabilir.
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