Tüketici 2018’i çok kötümser kapattı
Merkez Bankası ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) birlikte hazırladıkları Tüketici Güven Endeksi (TGE), aralık ayında 58,2 değerini aldı. Bu endeksin değeri kasım ayında 59,6 düzeyindeydi. Buna göre aralık ayında tüketici güveninde yüzde 2,3 düşüş yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
TGE’nin dört alt kalemine bakıldığında, en büyük düşüşün yüzde 3,9 ile gelecek 12 aylık dönemdeki işsiz sayısı beklentisinde gerçekleştiği görülüyor. Bu düşüş tüketicilerin işsiz sayısında artış beklediğini ifade ediyor.
Hanenin maddi durum beklentisinde yüzde 2,9 ve genel ekonomik durum beklentisinde yüzde 1,7 düşüş var. Tasarruf etme ihtimalinde ise yüzde 2,4’lük artış yaşanmış durumda.
Ancak bu kalemdeki artış TGE’nin değerini yukarı çekmeye yetmemiş bulunuyor. TGE’de 100’ün üstündeki değerler iyimser duruma, 100’ün altındaki değerler kötümser duruma işaret ediyor.
Ocak 2004’e kadar geri giden TGE serisinde 100’ün üzerinde hiç değer yok ve bu da Türkiye’de tüketicinin müzmin kötümser olduğu anlamına geliyor. Ancak tüketici şu sıralarda normalin de çok üzerinde bir kötümserliğe sahip.
TGE’nin değeri eylül ayından bu yana 60’ın altında seyrediyor. Bu değerler de 2008-2009 reses-yonu sırasındaki değerlerle aynı seviyede bulunuyor. Tabii ekonominin şu anda yine bir resesyonda olduğu tahmin edildiğine göre bunda şaşacak bir durum yok.
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