Danimarka, Kuzey Denizi’nde ilk aşamada üç milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası inşa edecek. 2033’te devreye girmesi planlanan tesisin proje maliyetinin ise 34 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

Dünyanın ilk enerji adasıyla ilgili proje ülkedeki siyasi partilerden onay aldı.

Ülke tarihinin en büyük inşaat projesi olan adanın 18 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Bunun daha sonra üç katına çıkarılabileceği belirtiliyor.

200 dev rüzgâr türbini için bir merkez olarak hizmet verecek ada kıyıdan 80 kilometre uzaklıkta inşa edilecek.

2033’te hizmete girecek

BBC Türkçe’de yer alan habere göre inşaatına 2026’da başlanması planlanan tesisin 2033’te devreye girmesi bekleniyor. Yüzde 51’i devlete ait olacağı belirtilen tesisin proje maliyetinin 34 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

Yeni adanın enerji üretme kapasitesi 3 gigavat olacak. Kapasitenin zaman içinde 10 gigavata çıkarılması hedefleniyor.

Burada üretilen elektriğin Belçika, Hollanda ve Almanya’ya da verilmesi planlanıyor.

Adanın ayrıca gemicilik, havacılık, sanayi ve ağır yük taşımacılığı sektörüne yeşil hidrojen sağlayabileceği belirtiliyor.

Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen, projeyle ilgili olarak “Bu dev bir şey. Haritayı değiştiriyoruz.” dedi.