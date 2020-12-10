Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşma sağlayamadı.

Von der Leyen, Johnson’la Brexit müzakerelerindeki son durumu ele almak üzere Brüksel’de yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Uzlaşı sağlanamamış olan konular hakkında “canlı ve ilginç” bir görüşme yaptıklarına işaret eden Von der Leyen, “Görüşlerimiz uzak olmayı sürdürüyor.” ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB ve İngiltere müzakere ekiplerinin kalan konuları çözmek üzere derhal toplanacaklarını, hafta sonu bitimine kadar bir karar vereceklerini belirtti.

Brexit süreci *

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’dan oluşan Birleşik Krallık’ta, Haziran 2016’da yapılan AB referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB’den resmen 31 Ocak’ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde “adil rekabetin sağlanması”, “ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği” ve “balıkçılık” gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.