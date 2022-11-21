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ABD basını yazdı: Rusya ve İran SİHA üretecek

21 Kasım 2022 | 09:44
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:11
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ABD basını yazdı: Rusya ve İran SİHA üretecek
ABD gazetesi Washinton Post, Rusya ve İran'ın SİHA üretiminde anlaşmaya vardığını öne sürdü.

ABD gazetesi, Rusya'nın İran ile Rusya topraklarında yüzlerce insansız silahlı hava aracı üretme konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.

Washington Post'un haberine göre, Rus ve İranlı yetkililer, kasım ayı başında İran'da yaptıkları bir toplantı sırasında anlaşmaya son şeklini verdi.

Washington Post'un haber kaynağı olan üç yetkili, Rusya ve İran'ın, üretimin aylar içinde başlamasına olanak tanıyabilecek tasarımları ve temel bileşenleri transfer etmek için hızla hareket ettiğini söyledi.

Rusya ve İran konuyla alakalı henüz bir açıklama yapmadı.
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