ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.
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© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
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