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Arnavutluk'ta birçok fason tekstil fabrikası kapandı, 10 binden fazla kişi işsiz kaldı

Arnavutluk'ta tekstil ve ayakkabı ihracat sektörü euronun değer kaybetmesi ve Avrupa ülkelerinden gelen sipariş kontratları nedeniyle zor durumda kalmaya devam ediyor. Sektörün yaşadığı zorluklar birçok fabrikanın kapanmasına ve işlerin azalmasına yol açtı.

03 Aralık 2024 | 08:16
Son Güncellenme: 03 Aralık 2024 | 08:34
Arnavutluk'ta birçok fason tekstil fabrikası kapandı, 10 binden fazla kişi işsiz kaldı

ProExport Arnavutluk Derneği Başkanı Edvin Prençe yaptığı açıklamada, Kasım 2023'ten Kasım 2024'e kadar sektörde 10.000'den fazla kişinin işten çıkarıldığını ve 50'ye yakın işletmenin faaliyetini kapattığını söyledi. Fabrikaların kapanmasının yanı sıra birçok işin azalması da üretim hatlarının azalmasına neden oldu. Birçok fabrika maliyetlerini düşürmek için üretim hatlarını yarıya indirdi. Kapanan fabrika sayısı ise yüksek. Sadece Durrës bölgesinde yaklaşık 400 çalışanı olan 3 fabrika geçen hafta kapatıldı.

Habere yandaki linkten ulaşabilirsiniz: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/27346/
 

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Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Görevi boyunca hisseler yüzde 61 düştü, teknoloji devinin CEO'su emekli oldu
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