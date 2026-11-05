Netflix'ten Türkiye'ye 10 milyar TL'lik dev yatırım: Yeni dizi ve filmler yolda

Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'deki yerli yapımlara yönelik yeni yatırım planını duyurdu. Şirket, 2026-2028 yılları arasında dizi ve film projelerine toplam 10 milyar lira kaynak ayıracak. Bu kapsamda Türkiye'nin çeşitli kentlerinde gerçekleştirilecek çekimlerle yaratıcı sektörlerde yeni istihdam imkanlarının sağlanması amaçlanıyor.

"Netflix'in yatırımı Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesi"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin üretim kapasitesi, nitelikli iş gücü ve uluslararası alandaki görünürlüğüyle küresel dizi ve film sektörünün önemli merkezleri arasında bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, Türk dizilerinin 190 ülkeye ihraç edildiğini ve dünya genelinde 1 milyardan fazla izleyiciye ulaştığını aktaran Dağlıoğlu, sektörden elde edilen ihracat gelirinin 1 milyar doları aştığına dikkat çekti:

"Netflix’in 2026-2028 dönemini kapsayan 10 milyar TL’lik yatırımını, Türkiye’nin kreatif endüstrilerdeki üretim potansiyeline, nitelikli iş gücüne ve küresel rekabet gücüne duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’den çıkan hikâyelerin daha geniş izleyici kitleleriyle buluşmasına katkı sağlayacak bu yatırımın, ülkemizin uluslararası içerik üretim ekosistemindeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyurulan Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Türkiye programı kapsamında, hizmet ihracatından elde edilen gelirler üzerindeki vergi oranı sıfıra indirilmişti. Netflix’in yatırım kararının bu dönemde açıklanması, söz konusu politikanın ne kadar isabetli olduğunu da gösteriyor."

Netflix'ten Türkiye'ye 10 milyar liralık yatırım

Netflix'in İspanya, Portekiz, Türkiye ve Orta Doğu’dan Sorumlu İçerik Başkan Yardımcısı Diego Ávalos, Türkiye'deki 10 yıllık faaliyetleri boyunca 30'dan fazla şehirde çekim gerçekleştirdiklerini ve 90'ı aşkın yerli yapımı izleyiciyle buluşturduklarını belirtti.

Bu yapımların 90'dan fazla ülkede Netflix'in Top 10 listelerine girdiğini aktaran Ávalos, elde edilen başarının Türkiye'deki yaratıcı sektörün gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Yeni yatırım planına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ávalos, şunları kaydetti:

"Bugün, bu başarıya yenilerini eklemek üzere 2026–2028 dönemini kapsayan toplam 10 milyar Türk liralık yatırımımızı duyuruyoruz. Bu yatırımla Anadolu’nun farklı köşelerinden henüz anlatılmamış hikâyeleri ekrana taşıyacak, kreatif sektörde yeni iş olanakları yaratacağız. Birlikte anlatacak daha çok hikayemiz var."

Yeni hikayeler ve yetenekler keşfedilecek

Netflix, yeni yetenekleri ve projeleri keşfetmek amacıyla 30 Kasım'da "Sıradaki Hikaye: Netflix Proje Sunum Günü" etkinliğini düzenleyecek. Etkinlikte, daha önce Netflix Türkiye yapımlarında senarist, yönetmen veya yapımcı olarak yer almamış kişiler, projelerini şirketin içerik ekiplerine sunma fırsatı bulacak.

Türkiye'deki yaratıcı sektörün gelişimini desteklemek amacıyla bugüne kadar 40'tan fazla ücretsiz eğitim programı gerçekleştiren Netflix, iki yıldır devam eden "Türkiye Yetenek Haritası" programıyla Çanakkale, Mardin, Konya ve Hatay başta olmak üzere farklı şehirlerdeki gençleri sektörel eğitim fırsatlarıyla buluşturdu. Programın yeni dönemde Anadolu'daki üç şehre daha ulaşması hedefleniyor.