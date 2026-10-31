Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz ile Amerika'da yerleşik bir firma arasında, 25 adet dağıtım transformatörü ve 10 adet güç transformatörü olmak üzere toplam 35 adet transformatörün tedariğine yönelik olarak 23.10.2026 tarihinde 33.524.700,00 USD (Otuz üç milyon beş yüz yirmi dört bin yedi yüz Amerikan Doları) tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Toplam sipariş bedeli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sözleşme tarihindeki ABD Doları döviz alış kuru (49,5647/USD) esas alındığında Türk Lirası karşılığı 1.661.641.698 (Bir milyar altı yüz altmış bir milyon altı yüz kırk bir bin altı yüz doksan sekiz Türk Lirası) TL'dir. Sözleşme kapsamındaki teslimatların Aralık 2026 ve Aralık 2027 dönemlerinde partiler halinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sipariş bedelinin, Şirketimizin 2025 yılı sonu hasılatına oranı %4,7'dir.