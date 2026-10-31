Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz, birleşme öncesinde İntron tarafından imzalanan sözleşme kapsamında, bir savunma sanayi şirketine yönelik kurumsal entegre video yönetim yazılımı işine ilişkin olarak, KDV dahil 882.000 ABD Dolar (43.794.828 TL) tutarındaki fatura 23.10.2026 tarihinde düzenlemiştir.
Not: SPK'nın 26.11.2025 Tarih ve E-29833736-106.01.01-81802 sayılı yazısında karara bağlanan devralma işlemi sonucunda, İNTRON firmasından ARD'ye devrolunan sözleşmeler kapsamında alınan işler niteliğindedir.
-Şirketimiz, son kullanıcısı İngiltere'de bulunan bir müşterinin yapay zekâ altyapısında kullanılmak üzere NVIDIA tabanlı bilişim ekipmanlarının tedarikine ilişkin olarak, özel bir şirketten KDV dâhil 662.400 USD (32.980.366 TL) tutarında sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların, Şirketimizin cirosuna ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
2 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Amerika'da yerleşik bir firma arasında, 25 adet dağıtım transformatörü ve 10 adet güç transformatörü olmak üzere toplam 35 adet transformatörün tedariğine yönelik olarak 23.10.2026 tarihinde 33.524.700,00 USD (Otuz üç milyon beş yüz yirmi dört bin yedi yüz Amerikan Doları) tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Toplam sipariş bedeli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sözleşme tarihindeki ABD Doları döviz alış kuru (49,5647/USD) esas alındığında Türk Lirası karşılığı 1.661.641.698 (Bir milyar altı yüz altmış bir milyon altı yüz kırk bir bin altı yüz doksan sekiz Türk Lirası) TL'dir. Sözleşme kapsamındaki teslimatların Aralık 2026 ve Aralık 2027 dönemlerinde partiler halinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sipariş bedelinin, Şirketimizin 2025 yılı sonu hasılatına oranı %4,7'dir.
3 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimize, yurt içinde yerleşik bir savunma sanayi şirketi tarafından donanım tedariki kapsamında sipariş verilmiştir. Alınan siparişin toplam tutarı KDV hariç 621.000 ABD Doları'dır (KDV hariç yaklaşık 30.779.679 TL karşılığı). Proje kapsamındaki ürünlerin 30.11.2026 tarihine kadar teslim edilmesi hedeflenmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Metinler arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir. Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak yapılmıştır.
4 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Yeni Nesil Hava ve Füze Savunma Sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523.000.000 Avro olan sözleşme imzalanmıştır.
5 BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BMSTL)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, Kuzey Amerika'da bulunan bir müşterisinden 1.725.196,50 ABD Doları tutarında yeni sipariş almıştır. Söz konusu siparişin, Kuzey Amerika pazarındaki ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğine ve bu pazardaki satış hacmimizin güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.
6 İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (INTET)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Bağlı ortaklığımız Tetra HGS Elektronik Sistemleri A.Ş. ile yurt içinde yerleşik kurumsal bir firma arasında, ücret toplama sistemlerinin 3 yıllık bakım onarım hizmetine ilişkin sözleşme 26.10.2026 tarihinde imzalanmıştır. Karşı taraf Şirketimizin ilişkili tarafı değildir. Şirketimizin 31.12.2025 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarındaki hasılata oranı %11,05'tir. Sözleşme birim fiyat esaslı olduğundan gerçekleşecek tutar yapılacak iş miktarına göre değişebilecektir. İşin süresi 19.10.2026 tarihinden itibaren 3 yıldır.
7 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurt içi yerleşik bir şirketten bugün (27.10.2026) kırma eleme tesisi siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı KDV hariç 1.325.000 (BirMilyonÜçYüzYirmiBeşBin) EUR 'dır.
8 BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. (BIENY)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, Dubai merkezli bir müşterisinden, 27.10.2026 tarihli toplam 1.360.460 ABD Doları tutarında seramik karo ürünleri siparişi almıştır.
9 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen Binek Marka Otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine İlişkin Niyet Mektubu imzalanmıştır.
10 NETCAD YAZILIM A.Ş. (NETCD)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında, 28.10.2026 tarihinde "Harita Destekli Yazılım Programı Lisans Hizmeti Alım Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında, TKGM'nin merkez ve taşra teşkilatlarında kadastro operasyonlarını yürüten personelin kullanımına yönelik yazılım lisansları sağlanacaktır.