Endekste Aşağı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 48.09 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 28.36 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Holding ve Holding sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.11 azalışla 10,760 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 216 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 72.19 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 24.07 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 87.83 seviyesinde. CCI göstergesinin -137.07 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 10,991 ve 11,222 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 10,644 ve 10,529 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.67 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 16.66 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 14.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 17.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 14.20-13.70

Satım aralığı: 17.40-18.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.88

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.



Alarko Holding



Düşüşte

102.8 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 91.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 91.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 103.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 83.50-78.50

Satım aralığı: 103.00-106.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.030 puan azaldı.



Aselsan



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 331 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 364.88 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 340.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 340.00-327.50

Satım aralığı: 347.50-367.50

Endeks Ağırlığı (%): 12.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.672 puan arttı.



Bim Mağazalar



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 347.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 325.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 387.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 325.00-320.00

Satım aralığı: 387.50-405.00

Endeks Ağırlığı (%): 8.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.226 puan azaldı.



Eczacıbaşı İlaç



Düşüşte

50.4 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 42.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 42.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 55.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 37.00-37.00

Satım aralığı: 55.00-63.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



Enerya Enerji



Yükseliş seyrinde.

12.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 14.28 seviyesindeki dirence yönelebilir. 13.36 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 12.50-12.30

Satım aralığı: 13.60-14.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.059 puan arttı.



Ford Otosan



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 71 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 65.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 62.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 65.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 70.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 62.00-61.00

Satım aralığı: 70.50-75.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.28

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.073 puan arttı.



Garanti Bankası



Dirençte zorlandı

123.7-129.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 125.2 seviyesinin altında kapanışlarda 121.00 seviyesine gerileyebilir. 129.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 129.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 121.00-118.00

Satım aralığı: 129.00-130.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



T. Halk Bankası



Düşüşte

44.44 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 39.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 39.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 43.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 34.75-31.50

Satım aralığı: 43.25-44.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.82

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



Hektaş



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 1.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.38 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 1.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.96 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.38-1.35

Satım aralığı: 1.96-2.32

Endeks Ağırlığı (%): 0.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.



Koç Holding



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 202.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 186.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 192.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 186.00-185.00

Satım aralığı: 205.00-212.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.027 puan arttı.



Mavi Giyim



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 35.08 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 31.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 36.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 31.75-30.75

Satım aralığı: 36.00-36.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.026 puan azaldı.



Migros Ticaret



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.434.5 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 377.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 467.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 377.50-377.50

Satım aralığı: 467.50-505.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.15

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



Pegasus



Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 115 seviyesinin altındaki kapanışlar, 105.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 115 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 130.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 105.00-105.00

Satım aralığı: 130.00-141.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.76

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.



Türk Hava Yolları



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 242.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 226.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 272.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 226.00-222.00

Satım aralığı: 272.50-285.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.09

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.128 puan azaldı.



Türk Telekom



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 47.52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 46.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 43.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 46.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 50.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 43.00-42.00

Satım aralığı: 50.00-52.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.63

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.015 puan arttı.



Vakıflar Bankası



Güç kaybediyor

31.22 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 27.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 28.88 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 27.00-25.75

Satım aralığı: 32.50-33.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan arttı.