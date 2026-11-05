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Anadolu Ajansı
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Sürdürülebilirlik denetim ekiplerine yönelik muafiyet süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), sürdürülebilirlik denetim ekipleri için uygulanan muafiyet süresini uzatma kararı aldı.

Sürdürülebilirlik denetim ekiplerine yönelik muafiyet süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), sürdürülebilirlik denetim ekiplerine ilişkin muafiyet uygulamasında değişikliğe giderek mevcut sürenin uzatılmasını kararlaştırdı.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

KGK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurul tarafından Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği'nde 1 Ocak 2026 olarak belirlenen sürdürülebilirlik denetim ekiplerine yönelik muafiyet süresi bir yıl uzatıldı.

1 Ocak 2028'den önce bitecek hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik denetimlerinde ise asıl denetim ekiplerinde görevlendirilecek sorumlu denetçi ile en az iki denetçinin sürdürülebilirlik alanında denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haiz olması kararlaştırıldı.

Ayrıca bunların dışında asıl ve yedek denetim ekiplerinde sürdürülebilirlik alanında yetkili olmayan denetçilere de yer verilebilmesi oy birliğiyle uygun bulundu.

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Anadolu Ajansı
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