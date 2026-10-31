YTM'den Tera Yatırım açıklaması geldi: Tazmin süreci başladı! Alacaklar nasıl ödenecek?

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), tüm faaliyet izinleri ve yetki belgesi iptal edilerek tedrici tasfiyesine karar verilen Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yatırımcılarının tazmin sürecine ilişkin esasları açıklayarak, ödemelerin alacaklılar cetvelinin ilanını takip eden 3 ay içinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yatırımcılarının tazminine ilişkin sürecin esaslarını duyurdu.

YTM'nin duyurusunda, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/77 sayılı bülteni kapsamında, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinleri ve yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve aracı kurumun tedrici tasfiyesine karar verildiği belirtildi.

YTM, tasfiye sürecinde yetkileri üstlenecek

Duyuruya göre, 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren aracı kurumun yasal organlarının görev ve yetkileri, tasfiye tamamlanıncaya kadar YTM tarafından yerine getirilecek.

Tazmin kapsamını, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerle bağlantılı olarak aracı kurum tarafından yatırımcı adına saklanan ya da yönetilen nakit ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturacak.

Ödemeler 3 ay içinde yapılacak

Tazmin talepleri, YTM'nin internet sitesi ve ilgili mecralarda ilan edilecek esaslar doğrultusunda yapılabilecek. YTM, nakit ödemeler ve sermaye piyasası araçlarının teslimine esas olmak üzere, aracı kurumun yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle alacaklı olanları ve alacak miktarlarını gösteren alacaklılar cetvelini hazırlayacak.

Alacaklılar, cetvelde yer alan kendi alacaklarına ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilecek. Alacaklılar cetvelinde yer almayan alacaklara ilişkin başvuruların esasları da ayrıca duyurulacak.

Tazmin kapsamındaki ödemeler, alacaklılar cetvelinin ilan edildiği tarihi takip eden 3 ay içinde gerçekleştirilecek. Bu süre, zorunlu hallerde SPK'nin onayıyla en fazla 3 ay daha uzatılabilecek.

Nakit alacaklara faiz uygulanmayacak

Duyuruda, tazmin karar tarihi ile yatırımcılara ödeme yapılan tarih arasında geçen süre için yatırımcıların nakit alacaklarına faiz uygulanmayacağı bildirildi.

Başvuru formlarını belirtilen esaslara uygun şekilde iletmeyen yatırımcılara ise formdaki eksiklikler giderilene kadar ödeme yapılmayacak.

Yatırımcılar, tazmin sürecine ilişkin duyurulara ve başvuru esaslarına YTM'nin "www.ytm.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.