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Avrupa'da bir ilk... Kamusal alanlarda cep telefonu kullanımını yasakladılar

Fransa'nın küçük kasabası Seine-Port'ta yapılan oylamayla kamusal alanlarda cep telefonu kullanımı yasaklandı. Bu adım, Batı Avrupa ülkesi için bir ilk anlamına geliyor.

12 Şubat 2024 | 10:13
Avrupa'da bir ilk... Kamusal alanlarda cep telefonu kullanımını yasakladılar

Akıllı telefonların geçmişi çok eskiye dayanmasa da bu cihazlar neredeyse tüm dünyayı sardı. Yeni bir iletişim devrimini sağlayan teknoloji, diğer yandan pek çok kişinin sinirini fazlasıyla bozuyor.

Fransa'da iki binden az kişinin yaşadığı Seine-Port'ta bu konuda adım atılarak önceki haftasonu referandum düzenlendi. Halk, kamusal alanlarda artık akıllı telefon kullanımının kısıtlanmasının istendiğini oylarıyla gösterdi.  

Sokakta yürürken, parktaki banklarda otururken, kafede bir şeyler içip restoranlarda yemek yerken, okul kapısında çocuğunu beklerken telefon kullanmak bu kasabada kağıt üstünde yasak.

Yolunu kaybedenlerin elektronik cihazdaki harita yerine çevredekilerin yardımına başvurması talep ediliyor.

Alınan kararla birlikte çocukların gündüzleri, yemek yerken ve gece uyumadan önce bu cihazları kullanmalarının da istenmediği net bir şekilde vurgulandı. Eğer ebeveynler çocuklarının 15 yaşına kadar akıllı telefon kullanmayacağına dair yazılı taahhütte bulunursa ufaklıklara eski tip ev telefonu da verilecek.

Oylamaya yalnızca 277 kişi katılırken bunların yüzde 54'ü yasağı destekledi.

Ulusal yasalarda böyle bir madde olmadığı için polis telefon kullananlara ceza kesemeyecek. Ancak planlara göre teşvik edilecek olan dükkan sahipleri, telefon kullanımını sınırlandırmaları için müşterilerini nazikçe uyaracak.

Belediye başkanı, gözlerini ekrandan ayırmaları durumunda canlarının sıkılacağını söyleyen gençlere bir film kulübü, kitap takası olanağı ve spor tesisi sözü verdi.

Fransa'da akıllı telefon bağımlılığı, siyasi arenada gün geçtikçe daha çok konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uzmanlara danışarak özellikle ufak çocukların kullanımına dair görüş alacaklarını geçen ay duyurmuştu. 

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