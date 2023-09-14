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Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

14 Eylül 2023 | 16:01
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Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü

ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı, 20 Eylül'den itibaren refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun çok uzun süre yüksek seyretmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ECB'nin, orta vadede yüzde 2 olan enflasyon hedefini yakalamakta kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, faiz artışı kararının enflasyon hedefini yakalamak için alındığına dikkati çekildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin, piyasalardaki gelişmeleri yakından izlediğine işaret edilen açıklamada, faiz oranı kararlarının, gelen ekonomik ve mali veriler, temel enflasyon dinamikleri, para politikası aktarımının gücü ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeye dayanacağı bildirildi.

Piyasalar, ağırlıklı olarak 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu.

Son kararla birlikte ECB, son 10 toplantısında da faizleri artırmış oldu. ECB faizi, bu artışla 1999'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

 

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