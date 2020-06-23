Belçika’da yayımlanan DH gazetesinin haberine göre, Liege kentinde yaşayan 54 yaşındaki Antonio ve eşi, 2008-2016 döneminde 320 bin Euro tutarında sosyal yardım ve hastalık sigortası desteği aldı.

Sosyal desteklemelerden sorumlu kurumlar, yaptıkları incelemede, çiftin yardımlardan faydalanırken, cep telefonu, giyim, bilgisayar, motosiklet ve aralarında 2 adet Lamborghini de olan çok sayıda ürünün ticaretini yaptığını belirledi.

Çift hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamasıyla hukuki süreç başlatıldı.

Soruşturma sonucunda çiftin en az 17 araç sattığı belirlendi.

Antonio savunmasında, “Satışların bana ne kadar kazandırdığını tam anlamıyla bilmiyorum. Bütün parayı eşime veriyordum.” dedi.