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Biden'dan banka iflasları sonrası açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası gibi durumlarla yeniden karşılaşmamak için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlemesini güçlendirme çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

13 Mart 2023 | 09:17
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Biden'dan banka iflasları sonrası açıklama

Biden, bankacılık sistemine güveni artırmaya yönelik aksiyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Talimatıyla hafta sonu boyunca Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'taki sorunların çözümü için gayretle çalışıldığını belirten Biden, Amerikalı işçileri ve küçük işletmeleri koruyan ve finansal sistemi güvende tutan hızlı bir çözüme ulaşılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Biden, çözümün aynı zamanda vergi mükelleflerinin paralarının riske atılmamasını da sağladığını vurgulayarak, Amerikan halkı ve işletmelerinin ihtiyaç duyduklarında banka mevduatlarına ulaşabileceklerine dikkati çekti.

Tekrar benzer sorunlarla karşılaşmamak için yapılacaklara işaret eden Biden, "Bu karmaşanın müsebbiplerini tamamen sorumlu tutmaya ve bir daha bu duruma düşmemek için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlemesini güçlendirmeye yönelik çabalarımızı sürdürmeye kararlıyım. Yarın sabah, tarihi ekonomik toparlanmamızı korumak için esnek bir bankacılık sistemini nasıl devam ettireceğimize dair açıklamalar yapacağım." ifadelerini kullandı.

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