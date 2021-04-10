CNN’de yer alan habere göre Boeing, filosunda 737 Max uçakların bulunduğu 16 havayolu şirketine potansiyel sorunları kontrol etmeden uçuş yapmaya devam etmemesi için tavsiyede bulunduğunu açıkladı. Şirket, elektrik sistemindeki bir parçanın yeterince topraklanıp topraklanmadığının kontrol edilmesi gerekeceğini ve ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) ile iş birliği içinde olduklarını duyurdu.

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing’e ait 737 Max tipi yolcu uçağının seferleri, Endonezya ve Etiyopya’da meydana gelen ve 346 kişinin hayatını kaybettiği kazaların ardından 2019’un Mart ayından Kasım 2020’ye 20 ay boyunca yere indirildi.

FAA, Boeing’in arızalı güvenlik sistemine yaptığı düzeltmeleri onaylasa da, Çin de dahil olmak üzere diğer birçok ülke, uçakları yeniden uçurma konusunda kararsız.

HAVAYOLLARININ İSİMLERİNİ VE KAÇ UÇAĞIN ETKİLENDİĞİNİ AÇIKLAMADI

Bununla birlikte, topraklama çalışmalarının Boeing’e 20 milyar dolara mal olduğu belirtildi. Ancak, Boeing bu sorundan hangi havayollarının ve kaç uçağın etkilendiğini açıklamadı.

Diğer taraftan Boeing 737 Max uçaklarının uçakların sahibi olan pek çok havayolu, Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığı kayıpların ardında, onları tekrar hizmete sokmaya istekli. Çünkü, söz konusu uçaklar,yakıt tasarrufu sağlıyor ve karaya oturması gibi durumlarda diğer yolcu uçaklarına göre daha düşük bakım maliyetine sahip.

İLK ÖNCE BREZİLYA’DA BAŞLADI

Brezilya havayolu şirketi GOL Havayolları, bu ayın başlarında 737 Max ile yolcu uçuşları sunan ilk havayolu şirketi oldu. Öte yandan Meksika merkezli Aeromexico Havayolları, geçen hafta Mexico City ile Cancun arasındaki seferleri 737 Max ile yeniden başlattı.

Yapılan anketler Amerikalı yolcuların yüzde 57’sinin 737 max tipi yolcu uçağı ile seyahat etmeyeceğini gösteriyor.