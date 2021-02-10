Dünyada aşı tedariğinde yaşanan sıkıntının ardından bu kez şırınga krizi baş gösterdi. Japonya’da, standart şırınganın aşı şişeciklerinin en dibinde kalan altıncı dozu çekememesi nedeniyle Pfizer/BioNTech aşısının milyonlarca dozun çöpe atılacağı açıklandı. ‘Düşük ölü alan şırınga’ adı verilen ve altıncı dozu da alabilecek olan özel şırıngaların ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde de yeterli sayıda bulunmaması sebebiyle şırınga tedariğinde yeni bir yarış başlatabileceği belirtiliyor.

Koronavirüsüne karşı 144 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı almak için anlaşma yapan Japonya’da ‘şırınga krizi’ çıktı. Ülkedeki şırıngaların büyük çoğunluğunun aşıların tutulduğu küçük şişelerin en dibinde kalan dozu çekemediği, bu nedenle her bir şişedeki milyonlarca altıncı dozun çöpe atılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, ülkede kullanılan standart şırıngaların şişeciklerdeki son dozu alamadığını ve bunu yapabilen şırıngalara da yeterli sayıda sahip olmadıklarını söyledi. Japon devlet ajansı Kyodo’nun aktardığına göre Tamura, “Japonya’daki şırıngalar sadece beş dozu çekebiliyor. Altı doz alabilen şırıngalarımızın hepsini kullanacağız ama bu tabii ki, yapılan aşı sayısı arttıkça yeterli olmayacak” dedi.

Jiji Press ajansına isim vermeden konuşan bir Japonya sağlık bakanlığı yetkilisi de, “Kontrat yapıldığında, her bir şişenin altı doz için kullanılabileceğinden tam olarak emin değildik. Bunu teyit etmekte yeterince hızlı davranmadığımızı reddedemeyiz” ifadelerini kullandı.

Japonya hükümetinin, ‘düşük ölü alan şırınga’ adı verilen ve altıncı dozu da alabilecek olan özel şırıngaların üretiminin artırılması için tıbbi ekipman üreticilerine çağrıda bulunduğu da belirtildi.

Bu açıklama, Japonya’nın 72 milyon kişiye yetecek şekilde sipariş ettiği 144 milyon doz Pfizer aşısının milyonlarca dozunu kullanamayacağı anlamına geliyor. The Guardian gazetesi, bu şırıngaların ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde de yeterli sayıda bulunmadığını, bu durumun ölü alan şırıngalarının tedariki konusunda yeni bir yarış başlatabileceğini yazdı.