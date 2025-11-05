ARA
DOLAR
42,09
0,00%
DOLAR
EURO
48,38
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
5387,24
1,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
10961,41
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları Eylül ayında geriledi

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları Eylül ayında geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini açıkladı.


Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları Eylül ayında geriledi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi.

Verilere göre, AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 geriledi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık değişmeyeceği, yıllık yüzde 0,2 düşeceği yönündeydi. AB üyeleri arasında ÜFE, eylülde aylık bazda en fazla yüzde 1,2 ile Romanya'da, 0,7 ile Estonya'da ve yüzde 0,4 ile Litvanya'da arttı. Aylık ÜFE eylülde, Bulgaristan ve Finlandiya'da ise yüzde 0,7 azaldı. ÜFE, eylülde yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 9,1, Romanya'da 6,9 ve İsveç'te 4,9 artarken, Lüksemburg'da yüzde 4,4 Portekiz'de 3,7 ve İrlanda'da yüzde 2,8 geriledi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL