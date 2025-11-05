Hibrit araç, otomobil, motosiklet... İzmir'de Motorlu Araçlar Fuarı başladı

Fuarda hibrit ve elektrikli araçların öne çıktığını aktaran Zafer Levent Yıldır, şunları kaydetti:

"Ev sahipliği yaptığımız her fuar kıymetli ancak bu fuar etki ölçeği sebebiyle diğerlerinden biraz ayrılıyor. Bunun çok net bir sebebi var. Ülkemizde otomotiv sektörü, son 19 yılın 18'inde ihracat şampiyonu oldu. İhracatın amiral gemisi, lokomotif gücü olma konusunda tartışmasız liderliği var uzun yıllardır. Geçtiğimiz yıl 37 milyar dolarlık ihracatla yine başı çeken sektördü. Bu yıl 39,2 milyar doları bulması bekleniyor. 2026 için bu rakam 43,7 milyar dolar olması bekleniyor. Ticari hacmi bu kadar büyük bir sektöre, ihracatta başı çeken kentlerden biri olarak katkı sağlamamız gerekiyor."