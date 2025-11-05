Hatay'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak? (500 bin sosyal konut)

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Konut fiyatlarının aşağı çekilmesinin hedeflendiği projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi. Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.
2 BAŞVURU TARİHİ VE KURALAR NE ZAMAN?
Başvurular 10 Kasım 2025 - 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
3 KİMLERE NE KADAR KONTENJAN VAR?
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): Yüzde 5
Engelli vatandaşlara: Yüzde 5
Emekli vatandaşlara: Yüzde 20
3 ve daha fazla çocuklu ailelere: Yüzde 10
Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlara: Yüzde 20 kontenjan ayrılmış durumda.
4 GELİR ŞARTI NE KADAR?
İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.
5 ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
- İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
- İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
- İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
6 İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
- İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
- İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
- İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
7 OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU YAPAMAZ MIYIM?
İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek
8 KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK? SEÇİM YAPILABİLECEK Mİ?
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.
9 HATAY'DA KONUTLAR NERELERE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
|1
|HATAY
|MERKEZ
|HATAY MERKEZ (ANTAKYA,DEFNE) 6800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|6800
|2
|HATAY
|ALTINÖZÜ
|HATAY ALTINÖZÜ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|3
|HATAY
|ARSUZ
|HATAY ARSUZ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|4
|HATAY
|BELEN
|HATAY BELEN 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|5
|HATAY
|DÖRTYOL
|HATAY DÖRTYOL 270/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|270
|6
|HATAY
|ERZİN
|HATAY ERZİN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|7
|HATAY
|HASSA
|HATAY HASSA 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1500
|8
|HATAY
|İSKENDERUN
|HATAY İSKENDERUN 1354/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1354
|9
|HATAY
|KIRIKHAN
|HATAY KIRIKHAN 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|600
|10
|HATAY
|KUMLU
|HATAY KUMLU 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|70