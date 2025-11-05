ARA
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Hatay'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak? (500 bin sosyal konut)

'Yüzyılın Konut Projesi' adı verilen proje kapsamında 81 ilde 500 bin adet sosyal konut yapılacak. Konutların illere göre dağılımı da belli olmuş durumda. Peki, Hatay'da TOKİ sosyal konutları nerelere, hangi ilçelere yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları:


Son Güncellenme:
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Konut fiyatlarının aşağı çekilmesinin hedeflendiği projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi. Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.

HATAY'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

Proje kapsamında Hatay'da 13 bin 289 konutun yapılması planlanıyor.

BAŞVURU TARİHİ VE KURALAR NE ZAMAN?

Başvurular 10 Kasım 2025 - 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

KİMLERE NE KADAR KONTENJAN VAR?

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): Yüzde 5

Engelli vatandaşlara: Yüzde 5

Emekli vatandaşlara: Yüzde 20

3 ve daha fazla çocuklu ailelere: Yüzde 10

Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlara: Yüzde 20 kontenjan ayrılmış durumda.

GELİR ŞARTI NE KADAR?

İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
  • İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
  • İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
  •  İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
     

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
  •  İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade  imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
  • İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
  • İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU YAPAMAZ MIYIM?

İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek
 

KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK? SEÇİM YAPILABİLECEK Mİ?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.
 

HATAY'DA KONUTLAR NERELERE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
1HATAYMERKEZHATAY MERKEZ (ANTAKYA,DEFNE) 6800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ6800
2HATAYALTINÖZÜHATAY ALTINÖZÜ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ500
3HATAYARSUZHATAY ARSUZ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200
4HATAYBELENHATAY BELEN 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300
5HATAYDÖRTYOLHATAY DÖRTYOL 270/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ270
6HATAYERZİNHATAY ERZİN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50
7HATAYHASSAHATAY HASSA 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ1500
8HATAYİSKENDERUNHATAY İSKENDERUN 1354/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ1354
9HATAYKIRIKHANHATAY KIRIKHAN 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ600
10HATAYKUMLUHATAY KUMLU 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ70
11HATAYPAYASHATAY PAYAS 95/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ95
12HATAYREYHANLIHATAY REYHANLI 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ750
13HATAYSAMANDAĞHATAY SAMANDAĞ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ500
14HATAYYAYLADAĞIHATAY YAYLADAĞI 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300
