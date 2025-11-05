ARA
DOLAR
42,09
0,00%
DOLAR
EURO
48,38
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
5387,24
1,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
10961,41
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

THY'den SunExpress haberlerine ilişkin açıklama geldi

THY, SunExpress’in tamamının satın alınacağına dair basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin yüzde 50 ortağı olduğu SunExpress’in tamamının satın alınacağına yönelik basında yer alan haberleri yalanladı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

THY tarafından yapılan söz konusu açıklamada, "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. SunExpress, Türk Hava Yolları ile Lufthansa A.G'nin ortaklığında faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olup, ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

