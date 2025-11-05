THY'den SunExpress haberlerine ilişkin açıklama geldi

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin yüzde 50 ortağı olduğu SunExpress’in tamamının satın alınacağına yönelik basında yer alan haberleri yalanladı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

THY tarafından yapılan söz konusu açıklamada, "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. SunExpress, Türk Hava Yolları ile Lufthansa A.G'nin ortaklığında faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olup, ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.