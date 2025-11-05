ARA
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Yapımı 22 bin saat sürdü: 400 bin lego parçalı Formula 1 aracı Ankara’da

Yapımı 22 bin saat sürdü: 400 bin lego parçalı Formula 1 aracı Ankara’da

400 bin lego parçasıyla oluşturulan Formula 1 aracı, Ankara’daki bir alışveriş merkezinde ziyaretçilere sergilenmeye başlandı.


Yapımı 22 bin saat sürdü: 400 bin lego parçalı Formula 1 aracı Ankara’da

BWT Alpine F1 Team A524 LEGO aracının 26 kişilik tasarımcı, mühendis ve lego yapım ustası ekibi tarafından 22 bin saatte tamamlandığı açıklandı.

1 16 Kasım'a kadar görülebilecek

16 Kasım'a kadar görülebilecek

Formula 1'in 2025 Miami Grand Prix'si için tasarlanan ve sürücü geçit töreninde yer alan BWT Alpine F1 Team A524 LEGO, Ankara'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Lego, 16 Kasım'a kadar ANKAmall Alışveriş Merkezi'nde sergilenecek.

 

2 22 bin saatte tamamlandı

22 bin saatte tamamlandı

Araç, 26 kişilik tasarımcı, mühendis ve lego yapım ustası ekibi tarafından 22 bin saatte The LEGO Group'un Çekya'daki Kladno fabrikasında tamamlandı.

3 Bir buçuk ton ağırlığında

Bir buçuk ton ağırlığında

Modelin bir buçuk ton ağırlığında olduğunu biliniyor.


 

4 20 kilometre hıza ulaşabiliyor

20 kilometre hıza ulaşabiliyor

Ayrıca, saatte 20 kilometre hıza ulaşabiliyor.
