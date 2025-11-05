Yapımı 22 bin saat sürdü: 400 bin lego parçalı Formula 1 aracı Ankara’da

BWT Alpine F1 Team A524 LEGO aracının 26 kişilik tasarımcı, mühendis ve lego yapım ustası ekibi tarafından 22 bin saatte tamamlandığı açıklandı.
1 16 Kasım'a kadar görülebilecek
Formula 1'in 2025 Miami Grand Prix'si için tasarlanan ve sürücü geçit töreninde yer alan BWT Alpine F1 Team A524 LEGO, Ankara'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Lego, 16 Kasım'a kadar ANKAmall Alışveriş Merkezi'nde sergilenecek.
2 22 bin saatte tamamlandı
Araç, 26 kişilik tasarımcı, mühendis ve lego yapım ustası ekibi tarafından 22 bin saatte The LEGO Group'un Çekya'daki Kladno fabrikasında tamamlandı.