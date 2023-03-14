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Euro Grubu: Bankalarımız genel olarak iyi durumda

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, ABD bankacılık sitemindeki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, ABD'deki Silikon Vadisi Bankasının (SVB) iflasının Avrupa bankalarına doğrudan etkisi olmadığını söyledi.

14 Mart 2023 | 09:20
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Euro Grubu: Bankalarımız genel olarak iyi durumda

Donohoe, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"ABD'deki SVB'nin çöküşünü görüştük." diyen Donohoe, bu durumu dikkatle takip ettiklerini vurguladı.

Donohoe, sorunun SVB'nin kendine özgü iş modelinden kaynaklandığını ifade ederek, Avrupa'da durumun bundan çok farklı olduğunu anlattı.

AB ülkelerinde bankaların son yıllarda ciddi biçimde güçlendirildiğini, sıkı biçimde denetlendiğini ve Basel çerçevesinin uygulandığını aktaran Donohoe, "Bankalarımız genel olarak iyi durumda." dedi.

Donohoe, AB bankalarının SVB'ye karşı açık pozisyonları olmadığını ve risklerden doğrudan etkilenmeyeceğini dile getirdi.

ABD'de SVB ve Signature Bank'ın iflasının ardından küresel çapta bankacılık sektörüne ilişkin endişeler arttı.

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