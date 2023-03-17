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Fed'in bilançosunda bir haftada rekor artış

ABD Merkez Bankasının (Fed) bilançosu, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıktı.

17 Mart 2023 | 09:14
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Fed'in bilançosunda bir haftada rekor artış

Fed, bilançosuna dair 15 Mart ile biten haftaya ait verileri yayımladı.

Bankalar söz konusu dönemde, likidite desteği sağlayan iskonto penceresinden 152,9 milyar dolarlık rekor borç aldı. Daha önce bu kalemde kaydedilen en yüksek tutar, 2008 mali krizinde 111 milyar dolar olmuştu. Bir önceki hafta bankalar, Fed'e aynı kalemde 4,6 milyar dolar borçlanmıştı.

Öte yandan, Fed'in 13 Mart'ta uygun ABD mevduat kurumlarına borç vermeyi kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Banka Vadeli Finansman Programı (BTFP) kapsamında 3 günde 11,9 milyar dolar borçlanma gerçekleştirildi.

Aynı dönemde, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından kurulan mevduat kurumlarına kullandırılan krediler 142,8 milyar doları buldu.

Bir önceki hafta 8,39 trilyon dolar olan Fed bilançosu, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıkarken, geçen yıl kasımdan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

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