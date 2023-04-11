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IMF Başkanı: Gelecek 5 yıllık büyüme endişe verici

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik büyümenin gelecek 5 yıl boyunca yüzde 3 civarında kalacak olmasının "endişelendirici" olduğunu söyledi.

11 Nisan 2023 | 09:23
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IMF Başkanı: Gelecek 5 yıllık büyüme endişe verici

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da başladı.

Georgieva ve Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, toplantıların açılışı dolayısıyla düzenlenen "İlerlemenin Yolu: Direnç Oluşturma ve Kalkınmayı Yeniden Şekillendirme" başlıklı etkinlikte, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu karmaşık zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IMF Başkanı Georgieva, belirsizliğin yüksek olduğu bir dönem olduğuna işaret ederek, sağlam bir toparlanma umduklarını ancak bunun hala biraz zor olduğunu söyledi.

Georgieva, ciddi bir enflasyon sorunu olduğunu vurgulayarak, merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yüksek tutmaya devam etmesi gerektiğini aktardı. Düşük faiz oranlarının ve likiditenin bol olduğu bir dönemden faiz oranlarının yüksek ve likiditenin azaldığı bir döneme hızlı geçişin finans sektöründe politika yapıcıların işini daha da zorlaştırdığını belirten Georgieva, bunun kırılganlıkları ortaya çıkardığını kaydetti.

Georgieva, "Avrupa ve ABD'deki tüketici harcamalarının dikkate değer direncine, Çin'in yeniden açılmasından kaynaklanan iyileşmeye rağmen küresel ekonomik büyümenin bu yılın başında öngördüğümüz gibi yüzde 3'ün altında kalmasını bekliyoruz. Daha da endişelendirici olan, gelecek 5 yıl boyunca yüzde 3 civarında kalacak olması." dedi.

Büyüme resminin ayrıştığına dikkati çeken Georgieva, yoksul ülkeler için geleceğin o kadar "parlak" olmadığı uyarısında bulundu. Georgieva, dünyanın birbiri ardına krizlerle boğuştuğuna işaret ederek, yapısal reformların önemini vurguladı.

Dünya ekonomisinde ayrışmanın derinleştiğini belirten Georgieva, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın, sadece fiyat istikrarını yeniden tesis etme ve finansal istikrarı koruma gibi acil öncelikler hakkında değil, aynı zamanda uzun vadeli büyüme ve refahın düşük gelirli ülkeler için nasıl ulaşılabilir bir hedef olabileceği konusunda konuşulması için de bir fırsat olduğunu dile getirdi.

"Büyümenin yavaş kalabileceğinden endişe duyuyoruz"

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass da gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu borç sorunlarının büyük bir gündem maddesi olduğunu vurguladı.

Dünya ekonomisindeki ayrışmanın endişe verici olduğunu ifade eden Malpass, bunun ülkeler için kırılganlık ve eşitsizlik anlamına geldiğini kaydetti.

Malpass, "Büyümenin şu anki yavaşlığından ve yavaş kalabileceğinden endişe duyuyoruz." dedi.

Büyümenin geleceği için daha fazla yatırımın önemini vurgulayan Malpass, bunun sermaye akışı demek olduğunu söyledi. Malpass, sermayenin şu anda gelişmekte olan ülkelerden çıkmasının bir endişe unsuru olduğunu bildirdi.

Küresel ekonomide yüklerin artmaya devam etmesinin bir zorluk olduğuna işaret eden Malpass, borç yükünün, iklim yükünün, yüksek gıda fiyatlarının yükünün bir arada olduğunu aktardı.

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları

Küresel ekonomi ve finans aktörlerini her yıl bir araya getiren IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları, bu yıl "Yeni Bir Çağ için Kalkınmayı Yeniden Şekillendirmek" temasıyla gerçekleşiyor.

Yüksek enflasyona karşı faizlerin arttığı, finansal istikrar endişeleri ile jeopolitik gerilimlerin yükseldiği bir dönemde düzenlenen toplantılar, 16 Nisan'a kadar sürecek.

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