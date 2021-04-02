Nike, New York’un Brooklyn semtindeki sanat kolektifi MSCHF hakkında, tabanında kırmızı mürekkep ve bir damla gerçek insan kanı bulunan “Şeytan Ayakkabıları” adlı tartışmalı tasarım sebebiyle açtığı davayı kazandı.

BBCTürkçe’nin aktardığı habere göre 1018 dolara satılan modifiye edilmiş Nike Air Max 97 modeli ayakkabılarda “Luke 10:18” yazıyor. Ayakkabıların üzerinde ters haç ve pentagram işrareti var.

MSCHF, rap sanatçısı Lil Nas X ile işbirliği yaparak çıkarttığı ayakkabıdan 666 çifti satışa çıkarmış; ayakkabıların bir dakikadan kısa süre içinde satıldığı açıklanmıştı. MSCHF, 666 çift ayakkabıdan 665’ini alıcılara kargoladığını açıkladı.

Marka ihlâli yapıldığı gerekçesiyle New York’taki federal mahkemeye başvuran Nike, MSCHF’nin satışı durdurmasını istiyor.

MSCHF avukatları ise ürettikleri 666 çift ayakkabının “tipik birer spor ayakkabı değil, bireylere özel sayılı üretilen sanat eserleri” olduğunu savundu. Federal hakim, Nike’ın haklı olduğu görüşünü açıkladı ve ilk aşamada sanat kolektifine yasaklama emri çıkardı

Ancak ilk ürettiği 66 çiftin dışında daha fazla ayakkabı üretmeyeceğini açıklayan MSCHF yetkilileri, bu kararın ne anlama geldiğini henüz net olarak bilmediklerini iddia ediyor.

Söz konusu ayakkabılarda Nike Air özel tabanında 60 santimetreküp kırmızı mürekkep ve sanat kollektifinin üyelerinin bağışladığı bir damla kan bulunuyor. Nike, New York’taki mahkemeye açtığı davada, ayakkabıların “Şeytan Ayakkabısı” olarak değiştirilmesine onay vermediğini belirtti.