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İsrail medyasına göre İran saldırısının ekonomik maliyeti

AA'nın aktardığı habere göre İsrail medyası, İran'ın insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırının İsrail ekonomisine maliyetinin 1,35 milyar dolar olduğunu belirtti.

14 Nisan 2024 | 14:53
Son Güncellenme: 14 Nisan 2024 | 14:57
İsrail medyasına göre İran saldırısının ekonomik maliyeti

Yediot Aharonot gazetesinin Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Müsteşarı Tuğgeneral Ram Aminah'ın değerlendirmelerine yer verdiği haberinde, İsrail'in dün geceki savunma maliyetinin 4-5 milyar şekel (1,08 - 1,35 milyar dolar) olduğu ifade edildi.
Bu rakamın sadece İran tarafından fırlatılan füzelerin düşürülmesi için harcanan savunma maliyeti olduğuna işaret eden Aminah, yaralanmalar ile füzelerin isabet ettiği yerlerde yol açtığı hasarın bu rakama dahil olmadığına dikkati çekti. İsrail'in geliştirdiği anti balistik füze sistemi Arrow'un tanesinin 3,5 milyon dolar olduğunu belirten Aminah, İran İHA'larının düşürülmesi için havalanan uçakların da ayrı bir maliyeti olduğuna işaret etti.

 

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