İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü. İran ise bu saldırının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. Ve İran, dün gece İsrail'e kamikaze insansız hava araçları, balistik ve seyir füzesiyle saldırı düzenledi. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA gönderdi. Bu, İran'ın İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısıydı. Yabancı analistlere göre İran bunu 'sınırlı ve dikkatle ayarlanmış bir saldırı' olarak değerlendiriyor. İran, saldırının tüm hedeflerine ulaştığını ve 1 Nisan'da Şam'da İranlı komutanların öldürüldüğü saldırıya yanıt olduğunu söyledi. İran ayrıca, İsrail'in olası bir misillemesine karşı uyarıda bulundu. İşte İsrail ve İran'dan yapılan son açıklamalar:

1 İRAN ORDUSU 'OPERASYON SONA ERDİ' DEYİP UYARDI İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'e düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne sürerek, devamını amaçlamadıklarını söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi. Bakıri, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok." dedi. Tel Aviv yönetiminin, İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını belirten Bakıri, İran'a yönelik yeni bir saldırının olması durumunda İsrail'e daha geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.

2 Sivil yerleşim yerleri ve ekonomik bölgeleri vurmadık Sivil yerleşim yerleri ile ekonomik bölgelerin vurulmadığını kaydeden Bakıri, çok daha fazla füze atabilme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen İsrail'e saldırının uyarı seviyesinde kalmasına çaba gösterdiklerini kaydetti.

3 Kalibaf: Diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi. "İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı ve Birleşmiş Milletler kurallarına uygundu." ifadesini kullanan Kalibaf, İsrail veya ona destek veren ülkelerin "hata" yapması durumunda İran'ın daha kararlı bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti.

4 İsrail ordusundan ABD, İngiltere ve Fransa açıklaması CNN'nin haberine göre İsrail askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İsrail'in ABD, İngiltere ve Fransa ile "yakın çalıştığını" söyledi ve İran saldırıları sırasında her üç ülkenin de "harekete geçtiğini" sözlerine ekledi. Hagari, "Bu gece harekete geçen ABD, İngiltere ve Fransa ile yakın çalışıyoruz. Bu ortaklık her zaman yakın olmuştur, ancak bu gece alışılmadık bir şekilde kendini gösterdi" dedi.

5 'Yüzde 99'u engellendi' Öte yandan İsrail ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada İran tarafından İsrail'e gönderilen insansız hava aracı ve füzelerin %99'unun engellendiğini duyurdu. Hagari, füzelerin "küçük bir kısmının" ülke topraklarına ulaştığını; diğerlerinin İsrail topraklarına ulaşmadan engellendiğini söyledi. İsrail'e ulaşan balistik füzelerin İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssüne düştüğünü belirten Hagari hafif yapısal hasara yol açtığını; saldırının ardından üssün çalışmaya devam ettiğini belirtti.

6 BİR GÖRÜŞ: İran meselenin tırmanmasını istemiyor BBC'nin haberine göre Chatham House'da yardımcı araştırmacı olarak görev yapan Dr. Lina Khatib BBC Radio 5 Live'a verdiği demeçte İran'ın saldırısının "dünyanın tanık olmasını istediği bir tür gösteri" olduğu yorumunu paylaştı. Dr. Khatib, saldırının "yüksek koreografili" ve "aslında oldukça sınırlı" olduğunu söyledi. Khatip, İran'ın misillemeyi "hesaplanmış" olarak değerlendirdiğine dair bir açıklama yaptığına atıfta bulundu ve "Bu da gösteriyor ki İran, İsrail'e doğrudan karşılık vermiş gibi görünmek için çok güçlü bir mesaj göndermek istiyor ama aynı zamanda meselenin daha fazla tırmanmasını da kesinlikle istemiyor" dedi.

7 CNN: "Füze ve kamikaze dronelar nasıl durduruldu?" ABD'li yayın kuruluşu CNN'nin haberinde İsrailli ve Amerikalı yetkililerin balistik füzelerin ve insansız hava araçlarının neredeyse tamamının engellendiğini söylediği belirtiliyor. Haberde "İran'a ait 300'den fazla mühimmatın çoğu İsrail'e ulaşamadan durduruldu. Pentagon'dan CNN'e konuşan yetkililer, ABD Donanması ve ABD savaş uçaklarının çok sayıda balistik füzenin yanı sıra diğer İran mühimmatını da vurduğunu söyledi" deniliyor. CNN ayrıca şu bilgileri paylaşıyor: "İsrail'in füze savunmasının en alt katmanı olan Demir Kubbe sistemi, gelen bir merminin tehdit oluşturup oluşturmadığını ya da nüfusun olmadığı bir bölgeye isabet edip etmeyeceğini hesaplayan bir komuta ve kontrol sistemi kullanıyor. Eğer roket bir tehdit oluşturuyorsa, Demir Kubbe onu havada imha etmek için yerden füzeler ateşliyor. İsrail'de en az 10 adet Demir Kubbe bataryası bulunuyor. İsrail'in diğer füze savunma sistemleri arasında 186 mil uzaklıktaki hedefleri vurmak için Stunner ve SkyCeptor kinetik vur-öldür önleyicilerini kullanan David's Sling ve ABD ile ortak geliştirilen ve uzaydan gelen balistik füzeleri engelleyen Arrow 2 ve Arrow 3 sistemleri yer alıyor. Haberlere göre İsrail ayrıca daha önce insansız hava araçları ve seyir füzelerini vurmak için kullandığı F-35I hayalet jetleri de dahil olmak üzere savaş uçaklarına sahip".

8 BM: DÜNYA YENİ BİR SAVAŞI KALDIRAMAZ BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "tüm taraflara azami itidal" çağrısında bulundu. Guterres yaptığı açıklamada "Orta Doğu'da birden fazla cephede büyük askeri çatışmalara yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmak için tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırıyorum" dedi. Guterres, ne bölgenin ne de dünyanın yeni bir savaşı kaldırabileceğini söyledi.

9 Irak, Ürdün ve Lübnan hava sahalarını yeniden açtı Irak, Ürdün ve Lübnan, dün gece İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan kamikaze insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle tüm uçuşlara kapattıkları hava sahalarını yeniden açtı.

10 ABD'Lİ YETKİLİDEN BİDEN İDDİASI CNN'nin haberine göre ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayacağını açıkça ifade ettiğini söyledi.