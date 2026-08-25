Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 KYK yurt başvuruları için süreç başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamanın ardından gözler başvuru şartları, tarihleri ve başvuru işlemlerine çevrildi. Peki, KYK yurt başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? Başvuru süresi hangi tarihte bitecek? İşte 2026 KYK yurt başvuru ekranı…
1 2026 KYK yurt başvurusu nereden yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 KYK yurt başvurularının başladığını açıkladı.
KYK yurt başvuru ekranına e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. Öğrenciler, e-Devlet hesaplarına giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili hizmeti aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecek.
2 2026 KYK YURT BAŞVURU EKRANI
KYK yurt başvurusu için binlerce öğrenci başvuru ekranını da araştırıyor.
3 2026 KYK yurt başvurusu nereden yapılır?
KYK yurtlarına başvuracak öğrencilerin ilk olarak e-Devlet hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra GSB’nin yurt başvuru hizmetine girerek ekrandaki bilgileri kontrol etmeleri ve gerekli adımları izleyerek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Başvuru sürecinde öğrencilerin öğrenim bilgilerinin güncel ve doğru girmeleri kritik öneme sahip.
4 2026 KYK yurtlarına kimler başvurabilir?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Buna göre, örgün yükseköğretime bu yıl kayıt yaptıranların yanı sıra mevcut üniversite öğrencileri de başvuru hakkından yararlanabilecek.
Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen veya yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler için ise farklı bir başvuru takvimi açıklanacak.
5 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin yurt talepleri değerlendirme sürecine girecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ise Gençlik ve Spor Bakanlığının ilerleyen dönemde paylaşacağı takvimle netleşecek.
Değerlendirmelerin sonuçlanmasının ardından öğrenciler, yerleştirme durumlarını e-Devlet üzerinden veya GSB’nin resmî kanallarından takip edebilecek.