2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Buna göre, örgün yükseköğretime bu yıl kayıt yaptıranların yanı sıra mevcut üniversite öğrencileri de başvuru hakkından yararlanabilecek.

Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen veya yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler için ise farklı bir başvuru takvimi açıklanacak.