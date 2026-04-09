"Netanyahu bizi stratejik hezimete sürükledi, ABD'ye yalanlar söyledi"

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, İran ile geçici ateşkes kararı alınmasına tepki göstererek, "(Başbakan Binyamin) Netanyahu bizi stratejik bir hezimete sürükledi. Şahit olduğumuz şey; kibir, sorumsuzluk ve plansızlığın utanç verici bir karışımıdır. Üst yönetimdeki ihmalkarlık, halkın kaderine terk edilmesi ve Amerikalılara söylenen yalanlar, iki ülke arasındaki güveni yerle bir etmiştir." dedi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Lapid, televizyondan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurması sonrası hükümete sert sözlerle yüklenmeye devam etti.

Lapid, Netanyahu'nun İran saldırılarını bir başarı olarak satmaya çalışacağını ve bunun yalan olacağını belirterek, "(İran ile ateşkes) Burada yaşanan, hatırladığım kadarıyla daha önce hiç görülmemiş ölçekte bir diplomatik felakettir. Netanyahu bizi stratejik bir hezimete sürükledi. Daha azı değil." diye konuştu.

Lapid, mümkün olan tüm sonuçlar arasında Netanyahu'nun en kötüsünü sunduğunu dile getirerek, "İran'daki yönetimin yenilmediğini, nükleer tehdidin ortadan kaldırılmadığını ve balistik füzeler ile Hizbullah'ın füzelerinin İsrail'deki her evi hedef almaya devam ettiğini" savundu.

Netanyahu'nun herhangi bir harekatı kazanma yeteneğine sahip olmadığını belirten Lapid, "Başbakan, İsrail vatandaşlarını aldattı, ortaklarını aldattı ve bir dizi tiyatral basın konferansı aracılığıyla halka var olmayan bir stratejik planı sattı." şeklinde konuştu.

Lapid, İsrail'in, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda imzalanan ateşkes üzerinde hiçbir nüfuzu olmadığını dile getirerek, "Size olayları perde arkasından etkilediğimiz, bize danışıldığı, gece geç saatlerde konuşmalar ve gizli toplantılar yapıldığı hikayesini satmaya çalışacaklar. Şunu bilin, bunlar boş yalanlardır." dedi.

Netanyahu'nun İsrail'i, ülkenin ulusal güvenliğinin en temel meselelerinde telefonla talimat alan bir "uydu devlet" haline getirdiğini vurgulayan Lapid, "Güvenliğimiz için kritik bir anda masadan itildik. Bunu tüm dünya gördü. Tüm Orta Doğu gördü." ifadelerini kullandı.

Lapid, üç yıldır İsrail vatandaşlarının, Netanyahu'nun başarısızlıkları için büyük bedel ödediğini öne sürerek, "7 Ekim'den (2023) üç yıl sonra Gazze'yi Hamas yönetiyor, Lübnan'ı Hizbullah yönetiyor ve İran'ı 86 yaşındaki bir (Ali) Hamaney yöneteceğine, artık 56 yaşındaki bir (Mücteba) Hamaney yönetiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu hükümetinin ABD'deki Demokratları, Cumhuriyetçilerin büyük bir kısmını ve Avrupa'yı kaybettiğini söyleyen Lapid, "Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle askeri ve stratejik bir koalisyon" kurmak için önemli bir fırsatı kaçırdığını savundu.

Lapid, Netanyahu'nun 80 yaşına yaklaştığını ve ülkeyi bir felaketten diğerine sürüklediğini belirterek, "Netanyahu artık kontrolü kaybetti. Bu sefer bizi ve ABD'yi de peşinden iterek, nasıl sonlandırılacağına dair tek bir diplomatik vizyonu olmadan savaşa sürükledi." dedi.

Hükümetin yenilgiyi zafer, çöküşü ise başarı olarak satacağını vurgulayan Lapid, "Netanyahu mavi bir takım elbise ve kırmızı bir kravatla karşınızda duracak ve size 'Her şey anlatılamaz, bilmediğiniz çok şey var' diyecek. Şunu bilin: Bunlar yalan." şeklinde konuştu.

Lapid, "İran'a saldırıları meydanda kazandıklarını ancak diplomatik cephede ise tam bir yenilgi içinde" olduklarını öne sürerek, Epir Kralı Pirus'un sözüne atıfla "Böyle bir zafer daha kazanırsak mahvolacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail muhalefeti, geçici ateşkes kararının ardından dün de Netanyahu'ya yüklenmişti.

Lapid, dün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tarihimiz boyunca hiç bu kadar büyük bir siyasi felaket yaşanmamıştı. Ulusal güvenliğimizin temelini ilgilendiren (geçici ateşkes) kararlar alınırken İsrail masada bile değildi." yorumunda bulunmuştu.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, geçici ateşkes kararına tepki göstermişti.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da "Netanyahu yalan söyledi, tarihi bir zafer ve nesiller boyu sürecek bir güvenlik vaat etmesine rağmen, pratikte İsrail'in tarihindeki en ağır stratejik başarısızlıklardan birine imza attı." açıklamasını yapmıştı.

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.