Suudi milyarder Prens El-Velid bin Talal’in Moskova’nın Ukrayna’yı işgalinden hemen önce ve işgal sonrasında Rus şirketlerine yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım yaptığı belirtildi

Suudi Prens El-Velid bin Talal’ın şirketi Kingdom Holding’in 22 Şubat-22 Mart arasında Rus enerji şirketleri Gazprom, Rosneft ve Lukoil’e yatırım yaptığı belirtildi. Rusya Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmişti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre şubat ayında Gazprom’a 365 milyon dolar olmak üzere bu şirketlere toplam 500 milyon dolar yatırım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada detaylı bilgi verilmezken Suudi şirket de konu hakkında soruları yanıtlamadı.

Modern Suudi Arabistan’ın kurucusunun torunu olan ve Suudi Arabistan’ın en zengin işadamlarından biri olan 67 yaşındaki El-Velid bin Talal, Citigroup ve Apple gibi bazı uluslararası şirketlere yaptığı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

Milyarder prens, bazı diğer prenslerle beraber 2017 yılında Riyad’daki Ritz Carlton Otel’de yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltında tutulmuştu. Prens 83 gün sonra serbest bırakılmıştı. Hakkında resmî suçlama yapılmayan Prens hükümetle işbirliği yaptığını belirtmişti.