ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden’ı “en tehlikeli aday” ve “sosyalizmin Truva Atı” olarak nitelendirdi.

AA’nın aktardığı habere göre Trump, Wisconsin eyaletinde ABD ekonomisi ve yaklaşan başkanlık seçimleri konusunda açıklamalarda bulundu. Biden’ın, solcuların bir “kuklası” olduğunu öne süren Trump, “Joe Biden, hayatımız boyunca başkanlık görevine aday olan en tehlikeli kişi.” ifadesini kullandı.

Demokrat Partinin “sosyalist” eğilimleri olduğunu ifade eden Trump, “Biden, sosyalizmin Truva Atıdır.” diye konuştu. Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’in de “suç yanlısı” ve “polis karşıtı” olduğunu savunan Trump, “Ben ise her zaman suç karşıtı, polis yanlısıyım.” dedi.

DEMOKRATLAR KAZANIRSA VENEZUELA OLABİLİRİZ *

Trump, Demokratlar’ın seçimleri kazanmasının tek yolunun da “seçimlere şaibe karıştırmaları” olduğunu öne sürdü. 3 Kasım’daki seçimlerin “en tehlikeli seçimler” olabileceğine dikkati çeken Trump, “Demokratlar kazanırsa, biz de bir diğer Venezuela olabiliriz.” uyarısında bulundu.

Öte yandan Trump, dün sabah saatlerinde Fox News’e yaptığı açıklamaya benzer şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi “dünya çapında satranç oyuncusu” yabancı liderlerin bulunduğu bir dünyada Joe Biden’ın “zihnen yetersiz” olduğunu savunmuştu.

Çok zeki dünya liderlerinin olduğu bir ortamda Biden’ın bu kişilerle baş edemeyeceğini söyleyen Trump, Biden için “zihnen bitmiş” yorumunu yaptı.

TRUMP: ERDOĞAN DÜNYA ÇAPINDA SATRANÇ OYUNCUSU *

Trump, “Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaştıklarını vurgulayarak, bazı devlet başkanlarının kendisinden Erdoğan’ı aramasını istediklerini, çünkü Erdoğan’ın kendisini dinlediğini söylediklerini kaydetti.

Demokrat Başkan Adayı Biden’ın ocak ayında New York Times’ta yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler Ankara’nın sert tepkisini çekmişti.