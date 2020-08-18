ABD’de başkanlık seçimlerine üç aydan daha az bir süre kaldı. Peki, Trump mı kazanır Biden mı? Voice of Amerika’nın haberine göre ABD’deki anketler Biden’ı önde gösterse de 2016’da görüldü ki anketler yanıltıcı olabilir.

ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? *

ABD’de seçim 3 Kasım 2020’de yapılacak. 3 Kasım’da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanılacak. Aynı tarihte ülkedeki eyalette valilik ve eyalet meclisi seçimleri de düzenlenecek. ABD’deki başkanlık yarışı Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile Demokratların adayı Biden arasında geçecek.

ABD’DE SEÇİMİ KİM KAZANIR? *

Peki, seçimi kim kazanır? Trump mı Biden mı? VOA, seçime ilişkin tahminler için bugüne kadar ülkede en isabetli öngörülerde bulunan iki isme danıştı.

Habere göre bu isimlerden biri Allan J. Lichtman, Amerikan Üniversitesi’nde ordinaryüs tarih profesörü. Lichtman, 1984’ten bu yana tüm başkanlık seçimlerinin sonucunu doğru tahmin etmiş.

Diğer isim ise Helmut Norpoth. Stony Brook Üniversitesi’nde siyasal bilimler profesörü. Geliştirdiği sistem 1912’den bu yana uyarlandığı 27 seçimden 25’inin sonucunu bildi.

Lichtman ekonomi, dış politika, parti desteği ve adayın karizması gibi 13 anahtar doğru-yanlış sorusu kullanıyor. Doğru cevap görevdeki başkanın hanesine bir puan yazdırıyor. Yanlış yanıt rakibine puan kazandırıyor. Eğer altı ya da daha fazla anahtar Beyaz Saray’daki partiye karşı olursa, kaybetmiş sayılıyorlar.

Norpoth’un modellemesi ise 1912’den bu yana yapılan seçim istatistiklerinden tek kilit ölçütü kullanıyor: erken başkanlık ön seçimlerini ya da bir partinin Kasım seçimi için başkan adayını belirleyen eyalet düzeyindeki seçimleri kim kazanmış?

BİR UZMAN TRUMP, BİR UZMAN BIDEN DİYOR *

Anketlerin aksine 2016’daki seçimi doğru tahmin eden Norpoth’un öngörüsüne göre bu yıl Donald Trump’ın 2020 seçimini kazanma şansı yüzde 91. Lichtman ise Donald Trump’ın kaybedeceği tahmininde bulunuyor.

Lichtman 2019 sonuna kadar seçimi Donald Trump’ın kazanacağını tahmin ediyormuş. Salgın ve toplumsal çalkantılarla tahmini değişmiş. Onun modellemesine göre Donald Trump ve Cumhuriyetçiler, dört anahtar sorudan puan alamasa da kesin zafer elde edebilecekken son birkaç ay içinde toplam 7 sorudan puan yitirerek, geriye düşmüş.

Trump’ın kazanacağını öngören Norpoth ise “Öngörüm koşulsuz ve nihai kararımdır. Değişmez ve esnetilmez bir öngörü. Ama elbette gerçekleşmeme payı da var. Yüzde 9’luk yanılma payını da göze alıyorum” diyor.