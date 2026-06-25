Venezuela iki büyük depremle sarsıldı: 164 kişi öldü, 971 kişi yaralandı

Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depremin ardından ağır bilanço ile karşı karşıya kaldı. Peş peşe meydana gelen depremlerde 164 kişi hayatını kaybederken, 971 kişi yaralandı. Hükümet, depremlerin ardından ülkede OHAL ilan etti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi vermişti.

Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

La Guaria'nın depremden en çok etkilenen eyalet olduğunu kaydeden Rodriguez, "Onlarca bina yıkıldı, Tanrı’nın kurtarmamıza izin verdiği canları kurtarma yönündeki o zorlu görevi yürütüyoruz. La Guaria gerçek bir trajedi ile karşı karşıya ve afet bölgesi oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen depremlere ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, Venezuela halkı ve hükümetine başsağlığı ile geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.



Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 25, 2026

Türk vatandaşı yıkımı görüntüledi: "Her yer cehennem gibi"

16 yıldır Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, ailesiyle ikamet ettiği La Guaira kentinde depremin yol açtığı yıkımı görüntüledi.

Eser, yaşadığı bölgedeki durumu, “Her yer cehennem gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı, her yer yıkıldı." ifadeleriyle anlattı.

Venezuela’daki depremi yaşayan Türk vatandaşı, bölgedeki yıkımı AA için görüntüledi👇



▪️ Ailesiyle Venezuela’nın La Guaira kentinde ikamet eden ve 16 yıldır ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, depremin ardından bölgedeki yıkımı Anadolu Ajansı için görüntüledi



▪️ Eser,… pic.twitter.com/fOTarEJlSy — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 25, 2026

ABD, Venezuela'ya yardım gönderiyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, art arda meydana gelen depremlerle sarsılan Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderdiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkeye taziyelerini sunan Rubio, Venezuela halkının bu zor zamanlarda yanında olduklarını kaydetti.

Rubio, "Başkan (Donald) Trump'ın emriyle, ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya hemen arama kurtarma ekipleri görevlendiriyor ve tıbbi kaynaklar ile insani malzemeler gönderiyor." dedi.

Trump: "Venezuela'ya yardım etmeye hazırız"

Öte yandan Venezuela'da meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'nın müthiş halkını az önce 2 büyük deprem vurdu, her ikisi de çok şiddetliydi ve yıkıcı sayıda can kaybına neden oldu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirten Trump, tüm ilgili kurumlara gerekli emirleri verdiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Venezuela basınına göre, depremin ardından başkent Caracas'ta çok sayıda bina tahliye edilirken, panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

Depremin şiddeti nedeniyle sarsıntı, komşu ülke Kolombiya'nın Santander, Boyaca, Cesar, Meta ve başkent Bogota dahil birçok bölgesinde hissedildi.

Merkez üssüne yakın bölgeler ile başkentte bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirilirken, depremin kıyıya yakın ve sığ derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle Karayipler'deki bazı ada ülkeleri için tsunami uyarıları yapıldı.