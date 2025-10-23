Yaptırımların etkisi: Moskova Borsası düşüşle açıldı

Haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başlayan MOEX yüzde 3,38 değer kaybederek, 2.564 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 3,38 düşüşle 989 puanın altına geriledi.

ABD’nin yaptırım listesine giren Rosneft’in hisse fiyatı yüzde 2,87 gerileyerek 390 rubleye, Lukoil’in hisse fiyatı da yüzde 3,26 azalarak 5 bin 854 rubleye düştü.

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 0,43 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 81,77 seviyesine çıktı.

ABD, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" sergilediği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları

Öte yandan, Avrupa Birliği ülkelerinin de Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına sınırlama getiren 19. yaptırım paketine onay verdiği açıklanmıştı.