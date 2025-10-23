ARA
DOLAR
41,98
0,02%
DOLAR
EURO
48,80
0,53%
EURO
GRAM ALTIN
5566,15
0,63%
GRAM ALTIN
BIST 100
10611,26
0,57%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Yaptırımların etkisi: Moskova Borsası düşüşle açıldı

Yaptırımların etkisi: Moskova Borsası düşüşle açıldı

Moskova Borsası (MOEX), ABD’nin Rusya’nın en büyük petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil’e yaptırım uygulamasının ardından güne düşüşle başladı.


Son Güncellenme:
Yaptırımların etkisi: Moskova Borsası düşüşle açıldı

Haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başlayan MOEX yüzde 3,38 değer kaybederek, 2.564 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 3,38 düşüşle 989 puanın altına geriledi.

ABD’nin yaptırım listesine giren Rosneft’in hisse fiyatı yüzde 2,87 gerileyerek 390 rubleye, Lukoil’in hisse fiyatı da yüzde 3,26 azalarak 5 bin 854 rubleye düştü.

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 0,43 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 81,77 seviyesine çıktı.

ABD, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" sergilediği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları

Öte yandan, Avrupa Birliği ülkelerinin de Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına sınırlama getiren 19. yaptırım paketine onay verdiği açıklanmıştı.

İlgili Haberler
'İlk defa Rusya'nın savaş ekonomisinin kalbini vuruyoruz'
'İlk defa Rusya'nın savaş ekonomisinin kalbini vuruyoruz'
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL