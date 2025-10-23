Milyarder çift 11 milyar dolarlık servetlerinin yüzde 95'ini dağıtacak

Teksaslı milyarder çift Rich ve Nancy Kinder, yaklaşık 11 milyar dolar (yaklaşık 9 milyar euro) tutarındaki servetlerinin yüzde 95'ini bağışlayacaklarını açıkladı.

Fortune'in haberine göre çift, servetlerinin büyük bölümünü toplumsal fayda sağlayan projelere ayırmayı planlıyor.

"Torunlarımızın bizimle gurur duymasını istiyorum"

Bağışların, ABD merkezli vakıfları “Kinder Foundation” aracılığıyla Houston’daki kurum ve projelere aktarılacağı belirtildi. Bu projeler arasında eğitim girişimleri, tıbbi araştırma merkezleri ve kentsel yeşil alan çalışmaları yer alıyor.

Nancy Kinder, ABC13 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Torunlarımızın bizimle gurur duymasını istiyorum. Ayrıca onların da bir şeyler geri vermek konusunda sorumlulukları olduğunu bilmelerini istiyorum" dedi.

900 milyon dolardan fazla bağış yaptılar

Habere göre Kinder Foundation, Güney Teksas’taki yerel projelere bugüne kadar 900 milyon dolardan (yaklaşık 700 milyon euro) fazla bağışta bulunmuş.

Enerji şirketi Kinder Morgan’ın kurucu ortağı Rich Kinder, “Dünyayı bulduğumuzdan biraz daha iyi bir şekilde bırakmak istedik. Bu, hem yaşamımız boyunca hem de sonrasında hedefimiz” ifadelerini kullandı.

Girişimin ilk imzacılarından oldular

Kinder çifti, servetlerinin en az yarısını hayır işlerine bağışlama sözü veren milyarderlerin katıldığı “Giving Pledge” girişiminin ilk imzacıları arasında yer alıyor.

Ancak, Institute for Policy Studies raporuna göre, bu tür taahhütlere rağmen zenginlerin servetleri çoğu zaman bağışladıklarından daha hızlı artıyor. Gates Foundation’ın eski yöneticisi Connie Collingsworth, bu nedenle erken ve somut bir bağış planlamasının önemine dikkat çekiyor.