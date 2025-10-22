Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) ve Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0081516 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0069288 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 93,992 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,1472899 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,1472899 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğu için stopaj oranı sıfır olarak uygulanmaktadır.)

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 5,953 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)