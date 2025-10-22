ARA
DOLAR
41,98
0,01%
DOLAR
EURO
48,76
0,15%
EURO
GRAM ALTIN
5585,40
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
10588,37
1,16%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (22 Ekim)

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (22 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.


Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (22 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) ve Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0081516 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0069288 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 93,992 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,1472899 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,1472899 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğu için stopaj oranı sıfır olarak uygulanmaktadır.)
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 5,953 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL